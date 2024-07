Gelsenkirchen will „Swiftkirchen“-Schilder versteigern – doch plötzlich die bittere Erkenntnis

Eine Woche nach den Konzerten von Taylor Swift in der Veltins-Arena weht ein anderer Wind durch Gelsenkirchen. Denn Rammstein ist zu Gast auf Schalke. Bei fünf Auftritten der Band um den umstrittenen Sänger Till Lindemann wird die bekanntermaßen mächtige Feuer-Show das letzte bisschen „Swifties“-Glitzer in der Veltins-Arena verbrennen.

Und doch schauen die Fans des US-Superstars auch in dieser Zeit gebannt nach Gelsenkirchen. Denn bis Dienstag (30. Juli) haben sie noch die Möglichkeit, sich eine Erinnerung an die legendäre Stippvisite von Taylor Swift in der Emscher-Stadt zu sichern.

Gelsenkirchen versteigert „Swiftkirchen“-Schilder

Ob Banner, Wimpelketten, Pappfiguren, die legendären „Swiftkirchen“-Schilder, Fahnen oder der Stein auf dem „Gelsenkirchen Walk of Fame“. In der ganzen Ruhrpott-Stadt wimmelte es während der drei Konzerttage von Taylor-Swift-Werbung. „Uns haben zahllose Nachfragen erreicht, ob der Taylor Swift-Schmuck und die Swiftkirchen-Schilder nach den Konzerten zu haben sind“, erklärte der Leiter des Stadtmarketings Gelsenkirchen, Markus Schwardtmann. Deshalb habe man sich dazu entschieden, „einen Teil zu verlosen und einen Teil zu versteigern“.

Beide Aktionen laufen ab sofort bis zum 30. Juli. Und damit schlage man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: „Das Material landet nicht auf dem Müll, sondern erfreut noch lange viele Menschen mit der Erinnerung an drei wunderbare Tage hier in Gelsenkirchen, und durch die Versteigerung können wir zusätzlich noch gemeinnützige Einrichtungen in Gelsenkirchen unterstützen.“ Von dem Erlös sollen folgende Einrichtungen profitieren:

Mädchenzentrum e.V.

Kindertafel Gelsenkirchen e.V.

das im März eröffnete, zweite Gelsenkirchener Frauenhaus

Gelsenkirchen beklagt „Swiftkirchen“-Diebstähle

Bei der Verlosung (hier kannst du gewinnen >>>) wechseln 50 Teile den Besitzer:

zwei Banner im Querformat (3×1 Meter)

acht Banner im Hochformat (1×2,40 Meter)

neun Fahnen (1,20×3 Meter)

31 Wimpelketten (Größe je Wimpel: 30×45 cm) in unterschiedlichen Längen

Versteigert werden hingegen 20 der „Swiftkirchen“-Schilder, die international für großes Aufsehen gesorgt haben. Die Zahl sorgte beim Stadtmarketing jedoch für lange Gesichter. „Ursprünglich gab es noch deutlich mehr Schilder, doch leider wurden etliche entwendet und können nun nicht mehr versteigert werden, was sehr schade für die Einrichtungen ist, denen der Erlös zugutekommt“, klagt Schwardtmann. Bleibt nur zu hoffen, dass bei der Versteigerung der verbliebenen Schilder im Ortseingangs-Design so viel Geld zusammenkommt, dass es sich für die Einrichtungen aus Gelsenkirchen auch lohnt. Hier geht es zur Versteigerung ab 18 Jahren >>>