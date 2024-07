Gelsenkirchen treibt es nach „Swiftkirchen“-Schildern auf die Spitze – Stadt setzt Taylor ein Denkmal!

Dass sich die US-Sängerin Taylor Swift tatsächlich auch ins Ruhrgebiet verirrt, dass können viele Fans wohl immer noch nicht realisieren. Doch in Gelsenkirchen wird vom 17. bis 19. Juli der Mädchentraum vieler tatsächlich wahr – und die „Shake-it-off“-Interpretin wird die Veltins-Arena auf Schalke mit ihren Hits aus sämtlichen „Eras“ ihrer Musikkarriere zum Beben bringen.

In Gelsenkirchen ist im Vorfeld schon längst ein regelrechter Taylor-Hype ausgelöst worden. Nicht nur, dass die Stadt im Vorfeld symbolisch in „Swiftkirchen“ umbenannt wurde (DER WESTEN berichtete). Jetzt setzt die Stadt noch einen drauf und will der Popsängerin ein richtiges Denkmal setzen!

Gelsenkirchen setzt nach „Swiftkirchen“ einen drauf!

Scheinbar verbergen sich hinter der Gelsenkirchener Stadtverwaltung echte Swifties, anders kann man sich das Treiben in der Pott-Stadt kurz vor Konzertstart nicht mehr erklären. Nachdem Anfang Juli bereits „Swiftkirchen“-Schilder in der Innenstadt aufgestellt wurden, kommt’s jetzt noch doller. Denn Taylor Swift bekommt in Gelsenkirchen jetzt einfach ihr eigenes Denkmal – kein Scherz!

Zu Ehren der Amerikanerin, die auf Schalke mit ihrer „Eras“-Konzerttour gastiert, soll für sie ein besonderer Stein auf dem stadteigenen „Walk of Fame“ verlegt werden. Dabei soll es sich um eine Bodenplatte handeln, die neben einem Gesicht auch Taylors Namen zeigen soll. Seit 2023 werden auf der Kulturmeile im Stadtteil Buer Künstler und Prominente geehrt, die in der Revier-Stadt ihre Spuren hinterlassen haben. So etwa Fußballspieler und -manager Rudi Assauer, die Sängerin Claire Waldoff oder Grafiker Anton Stankowski.

Swifties müssen sich beeilen

Schon am Dienstag (16. Juli) und damit einen Tag vor Konzertstart soll der Stein vor dem Schauburg Filmpalast in Buer feierlich enthüllt werden. Damit reagiert die Stadt nach eigenen Angaben auf „viele Fans der Sängerin, die nach Fotomotiven für Selfies in der Stadt fragen“.

Swifties bleibt allerdings nicht viel Zeit, vor dem besonderen Stein zu Ehren von Taylor zu posieren. „Da der Gelsenkirchen Walk of Fame eigentlich nur Persönlichkeiten aus Gelsenkirchen gewidmet ist, wird der Stein nach den Konzerten wieder durch eine neutrale Platte ersetzt.“ Was danach mit dem kurzweiligen Denkmal passiert, bleibt abzuwarten. Vielleicht wandert er ja am Ende noch in die Hände eines glücklichen Fans!