Gelsenkirchen: Beziehungsstreit eskaliert – Polizei muss eingreifen

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen musste die Polizei am Donnerstagabend einen Beziehungsstreit zwischen mehreren Menschen beenden. Dieser war vollkommen eskaliert.

Wie es zu dem Streit gekommen ist, ist aktuell nicht bekannt. Als die Polizisten aus Gelsenkirchen in der Wohnung in der Neustadt eingetroffen waren, war der Streit bereits in eine körperliche Auseinandersetzung ausgeartet.

Beziehungsstreit in Gelsenkirchen eskaliert

Zu den Verletzungen, Opfern und Gründen der Auseinandersetzung machte die Polizei bisher keine Angaben.

Ein 27 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht. Ein dort durchgeführter Alkoholtest war positiv.

Ein Mann konnte vor der Polizei abhauen

Ein weiterer beteiligter Mann, circa 25-30 Jahre alt, dunkle Haare, Kinnbart, korpulent, bekleidet mit einem weißen Oberteil, Jeans und Sonnenbrille, ist abgehauen, bevor die Beamten eintrafen.

Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen.

Hinweise auf den Flüchtigen?

Die Polizei sucht Zeugen, die den flüchtigen Tatverdächtigen gesehen haben oder Angaben zu ihm machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209/3657512 oder an die Kriminalwache unter 0209/3658240. Die Ermittlungen dauern an. (fb)