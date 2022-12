Gelsenkirchen: Bombenfund an befahrener Kreuzung – Evakuierung noch heute

Bomben-Fund in Gelsenkirchen! An der Kreuzung Bulmker Straße und Florastraße hat sich bei einer Kampfmittelüberprüfung der Verdacht auf einen Bombenblindgänger bestätigt. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg liegt in rund drei Metern Tiefe. Sie soll noch heute Nachmittag (20. Dezember) entschärft werden.

In Gelsenkirchen wurde eine Bombe gefunden. Der umliegende Bereich von 250 Metern muss evakuiert werden. Betroffen sind etwa 1.100 Bewohner. In unserem Blog halten wir dich auf dem Laufenden.

Dienstag, 20. Dezember

12.50 Uhr: Der Bereich ist bis 13.30 Uhr zu verlassen. Der abgesperrte Bereich in Gelsenkirchen darf dann auch nicht mehr befahren werden. Das betrifft folgende Straßen: Bulmker Straße, Florastraße, Gabelskamp, Hammerschmidtstraße, Hohenstaufenallee, Irmgardstraße, Küpershof, Oskarstraße, Pauluskirchplatz und Wanner Straße.

Solltest du keine Alternative Aufenthaltsmöglichkeit haben, wird ein Aufenthaltsraum im Schalker Gymnasium (Liboriusstraße 103) zur Verfügung gestellt. Hier musst du eine medizinische oder eine FFP2-Maske tragen.

An der Kreuzung Bulmker Straße und Florastraße wurde eine Bombe gefunden. Jetzt beginnen die Evakuierungsmaßnahmen. Foto: Stadt Gelsenkirchen

Solltest du oder deine Angehörigen körperlich eingeschränkt sein, kannst du oder die Person auf Wunsch von einem Hilfsdienst transportiert werden. Betroffene können in diesem Fall die Rufnummer 0209/19222 wählen. Hierbei ist die Angabe, ob die betroffene Person liegend oder sitzend transportiert werden muss, oder ob sie lediglich mobilitätseingeschränkt ist, wichtig. Solltest du in deiner Nähe hör- oder sehbehinderte Personen wohnen haben, solltest du sie über die Evakuierung informieren.

Alle sich im Bereich befindlichen Schulen und Kitas werden ebenfalls evakuiert und bleiben geschlossen. Von der Schule zurückkehrende Kinder können den Evakuierungsbereich während der Maßnahme ebenfalls nicht betreten. Dies sollten Eltern auf dem Schirm haben. Bei Fragen kannst du dich an die Rufnummer 0209 169-3000 wenden.