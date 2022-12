Gelsenkirchen: Pärchen leiht sich Luxus-Auto aus – die Spritztour ging mächtig in die Hose

Einmal mit einem Sportwagen über die Autobahn düsen – das wünschen sich viele Menschen. Ein Pärchen wollte sich diesen Traum in Gelsenkirchen offenbar endlich erfüllen und lieh sich einen Audi RS 6. Doch die kleine Spitztour endete übel.

Denn es kam zu einem Unfall. Das Paar blieb unverletzt, doch ein erheblicher Sachschaden entstand. Allerdings könnte der hohe Sachschaden für den Fahrer schon bald zur Nebensache werden.

Gelsenkirchen: Spritztour endet im Zaun

Am Samstag (19. Dezember) war das Paar gegen 0.05 Uhr gerade auf der Luxemburger Straße im Stadtteil Bulmke-Hüllen unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Aus noch ungeklärter Ursache kam der ausgeliehene PS-Bolide in einer Kurve von der Straße ab und krachte in einen Zaun eines nahegelegenen Wirtschaftsweges.

Wie Polizeisprecher Thomas Nowaczyk gegenüber der „WAZ“ mitteilte, handelte es sich nicht um einen Mietwagen. Den Sportwagen hatte sich das Paar wohl bei einem Bekannten aus Gladbeck ausgeliehen. Die 22-jährige aus Herne und der 23 Jahre alte Mann aus Gelsenkirchen machen aktuell zudem ein großes Geheimnis daraus, wer am Steuer saß. Die Polizei hat jedoch einen Verdacht.

An dem verunfallten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Paar gibt Polizei Rätsel auf

Denn der junge Mann besitzt keinen gültigen Führerschein. Sollte er am Steuer gesessen haben, könnte die Spritztour noch deutlich heftigere Konsequenzen haben. Die beiden Insassen verweigerten offenbar eine eindeutige Aussage diesbezüglich. Die Beamten fertigten gegen ihn bereits eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.

Das Auto wurde beschlagnahmt. Wie die „WAZ“ berichtet, könnten Fingerabdrücke am Lenkrad den Fahrer überführen. Zeugen, die hilfreiche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0209 365 6221 oder 0209 365 2160 zu melden.