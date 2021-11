Gelsenkirchen: Chaoten legen Feuer – dann eskaliert die Situation, und die Flammen greifen auf eine Schule über

Gelsenkirchen. Was sich die Täter dabei nur dachten? Wahrscheinlich nicht viel. In Gelsenkirchen hatten Chaoten Feuer gelegt – und die Flammen griffen plötzlich auf eine Schule über!

Einsatz für die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen: In Gelsenkirchen brannte es! Im Stadtteil Buer wurden zwischen 3:30 und 4:15 Uhr im Bereich der Düppelstraße und an der Straße Am Spritzenhaus mehrere Müllcontainer angezündet.

In Gelsenkirchen legten Chaoten Feuer. Foto: imago / xMartinxDziadekx

Gelsenkirchen: Flammen greifen auf Schule über

Am Spritzenhaus griffen die Flammen dann auch plötzlich auf die Gesamtschule Buer-Mitte über! Der Brand konnte aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auf Nachfrage von DER WESTEN konnte die Polizei Gelsenkirchen noch keine genauen Angaben zur Beschädigung an der Schule machen.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Gelsenkirchen: Täter werden noch gesucht

Die Täter sind noch unbekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei ermittelt.

