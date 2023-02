Gelsenkirchen: Berühmtes Haus in Schalke versteigert – neuer Eigentümer hat Großes vor

Zum ersten … zum zweiten … verkauft! Das hieß es jetzt in Gelsenkirchen! Im Herzen der Schalker Meile wurde ein berühmtes Haus versteigert und darf sich über einen neuen Eigentümer freuen.

In der Vergangenheit sorgte das schreiend gelbe Haus bei den Schalke-Fans für hohen Puls. Deswegen dürften sich die Anhänger von Blau-Weiß jetzt wohl nur eines fragen: Wird das marode Gebäude endlich auch optisch zum Herzstück der Schalker Meile in Gelsenkirchen? Die „WAZ“ gibt jetzt die Antwort.

Gelsenkirchen: Haus wird für rund 750.000 Euro verkauft

Lange Zeit hatte die Stadttochter GGW die Nase im Rennen um das gelbe Haus an der Ecke Kurt-Schumacher-Straße/Uechtingstraße vorne. Doch am Freitag (3. Februar) kam die Doppelhaushälfte mit den Hausnummer 124 und 126 durch ein unerwartetes Gebot unter den Hammer. Die gerade einmal zwei Wochen alte „Vermietungsgesellschaft BBS1 UG“ mit Sitz in Erkrath gab am Ende das entscheidende Gebot bei der Zwangsversteigerung ab.

Rund 750.000 Euro hat sie für das marode Gebäude hingeblättert, heißt es bei der „WAZ“. Und in den Kaufpreis sind die nötigen Renovierungsarbeiten noch gar nicht mit reingerechnet. Doch die richten sich ja bekanntlich nach dem Umfang der Pläne.

Und davon hat der neue Eigentümer einige. Denn ein Abriss komme für die Erkrather Firma nicht infrage. Im Gegenteil: Die beiden Haushälften sollen in den kommenden Jahren aufwendigen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten unterzogen werden, um nicht nur die optischen Makel zu beheben. Zwar zeigte eine Analyse, dass die Bausubstanz „sehr solide“ sei. Dennoch werden wohl nochmal hohe Kosten anfallen, um das marode Gebäude wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Neuer Eigentümer ist Schalke-Fan

Doch für die Fans der Knappen könnte der neue Eigentümer ein echter Glücksfall sein. Angesprochen auf den Stellenwert des Hauses für die Schalker Meile kündigte der neue Eigentümer an, ihm einen neuen Anstrich verpassen zu wollen. Und gab zu: Auch sein Herz schlägt für Blau-Weiß!

Ob die gelbe Farbe bald also komplett aus der Straße in Gelsenkirchen-Schalke verschwindet und welche Wünsche die Stadt an den neuen Haus-Besitzer hat, das liest du im Artikel der „WAZ„.