Gelsenkirchen: Mann zeichnet Polizisten heimlich mit Handy auf – danach wird es brutal

Die Crystal Meth-Produktion verlagert sich aus Tschechien in die Niederlande. Dabei sollen auch mexikanische Drogenkartelle eine Rolle spielen. Wiederholt wurden mexikanische und kolumbianische Meth-Köche festgenommen. Auch in NRW wächst die Sorge.

Crystal Meth: Horror-Droge auf dem Vormarsch in NRW

Crystal Meth: Horror-Droge auf dem Vormarsch in NRW

Es hätte ein harmloser Einsatz sein können – doch was den Polizeibeamten der Polizei Gelsenkirchen dann passierte, ist unfassbar.

Bei einer Routinekontrolle in Gelsenkirchen sind Polizisten wurden Opfer eines brutalen Angriffs geworden!

Gelsenkirchen: Mann schaltet Sprachaufzeichnung ein

Die Beamten waren am Freitag gegen 15.45 auf der Ruhrstraße in Gelsenkirchen, Ortsteil Schalke, unterwegs, als ihnen zwei Männer auffielen, die an der Kreuzung Florastraße/Ruhrstraße auf der Straße standen. Dadurch konnte der Verkehr nicht ordentlich fließen.

Gelsenkirchen: Mann will mit dem Handy aufzeichnen - dann wird es brutal Foto: imago/Fotostand

Die Beamten entschlossen sich, die beiden Männer zu kontrollieren. Einer der beiden, ein 21-jähriger Gelsenkirchener, schaltete bei der Befragung heimlich die Sprachaufzeichnung seines Handy ein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Beamten bemerkten dies allerdings – und in Deutschland sind heimliche Sprachaufzeichnungen verboten. Das gilt sogar dann, wenn damit eine Straftat nachgewiesen werden soll.

------------------

Das ist Gelsenkirchen:

ist mit 259.645 Einwohnern eine von 20 Großstädten in NRW

wurde um 1900 gegründet als Zusammenschluss mehrerer Gebiete

besteht aus fünf Stadtbezirken mit 18 Stadtteilen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: ZOOM Erlebniswelt, Rhein-Herne-Kanal, Nordsternpark

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

------------------

Die Beamten forderten den Mann auf, ihnen das Smartphone zu geben. Daraufhin habe der Gelsenkirchener versucht, die verbotswidrige Aufzeichnung zu löschen. Die Polizei wollte nun das Handy sicherstellen, doch der Mann widersetzte sich den Beamten.

------------------------

Mehr News aus Gelsenkirchen

Gelsenkirchen: "Das sieht ja erbärmlich aus" – gute Idee der Stadt wird auseinandergenommen

Zoom Gelsenkirchen: Nachwuchs geboren! Diese Tiere gelten in freier Wildbahn als ausgestorben

Gelsenkirchen: Streit gerät außer Kontrolle – Schlägerei am Schillerplatz

------------------------

Gelsenkirchen: Angreifer schlägt mit Fäusten auf Beamte ein

Er begann, mit den Fäusten auf die Beamten einzuschlagen! Einen traf er dabei im Gesicht. Mit Hilfe von Unterstützungskräften konnten die Polizisten den Mann zu Boden bringen, der sich jedoch auch dort noch heftig wehrte und die Beamten mit Kopfstößen verletzte. Letztendlich konnten die Beamten ihn aber überwältigen und abführen.

Das Handy wurde sichergestellt. Der Beschuldigte und zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen. Den Angreifer erwartet jetzt ein Strafverfahren. (evo)