Gelsenkirchen: Mega-Event auf Schalke in Gefahr? Veranstalter reagiert auf Abbruch

Doch nicht nur die Kultband wird in diesem Jahr auf Schalke gastieren. Auch die Fahrzeugshow „Monster Jam“ soll die Veltins-Arena zum Glühen bringen. Allerdings könnten die jüngsten Ereignisse in Hamburg jetzt zu einer drastischen Entscheidung aufseiten der Gelsenkirchener Gastgeber führen.

Gelsenkirchen: Event wird abgebrochen

Konkret sollte das Motorsport-Event am 17. August auf Schalke stattfinden. Spektakuläre Stunts und Renngeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern sollten die Fahrer der riesigen, tonnenschweren Trucks hinlegen und Zuschauer in Staunen versetzen. In Hamburg musste das Event aber zuletzt Anfang April während der laufenden Show kurzfristig abgebrochen werden. Der Grund: Laut „Bild“-Informationen strömte zu viel Kohlenmonoxid aus, die Abgaswerte waren zu hoch. Ein Junge (11) landete sogar infolge im Krankenhaus.

Der Veranstalter von „Monster Jam“ sagte infolge die nächsten Events ab. Zu dem für August geplanten Event auf Schalke hüllte man sich bislang allerdings in Schweigen. DER WESTEN hat beim Gastgeber „Schalke/PK Events GmbH“ nachgehakt.

Veranstalter wird deutlich: „Nicht vergleichbar“

Die Geschehnisse in Hamburg seien auch in Gelsenkirchen verfolgt worden. „Wir stehen laufend in Austausch mit dem Veranstalter der Monster-Jam-Shows“, teilt ein Sprecher mit. „PK Events hat die Prozesse umgehend geprüft. Bei der VELTINS-Arena handelt es sich um eine Versammlungsstätte im Freien, daher ist die Infrastruktur mit den Gegebenheiten in Hamburg nicht vergleichbar.“ Aufgrund der fahrbaren Dachkonstruktion gab es hier in der Vergangenheit keinerlei Probleme mit den Abgaswerten.

Selbstverständlich habe das Wohl und die Sicherheit der Zuschauer und Beteiligten höchste Priorität. „In Abstimmung mit PK Events können wir versichern, dass die Monster-Jam-Show in Gelsenkirchen ohne jegliche Bedenken oder Sorgen besucht werden kann“, gibt man auf Schalke Entwarnung. Besucher können also beruhigt aufatmen!