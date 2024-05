Gelsenkirchen macht es offiziell – diese Mega-Stars kommen zum Public Viewing

Gelsenkirchen ist heiß auf die EM 2024. Nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann den vorläufigen Kader bekannt gegeben hat, wächst die Vorfreude auf das Fußballturnier im eigenen Land um jeden Tag mehr.

In Gelsenkirchen kommen Fußballfans dabei doppelt auf ihre Kosten. Hier steigen nicht nur einige Spiele in der Schalker Arena. Die Stadt hat sich darüber hinaus als Austragungsort einiges einfallen lassen. So gibt es etwa eine Fan Zone am Nordsternplatz und ein Public-Viewing im benachbarten Amphitheater. Jetzt hat die Stadt das Rahmenprogramm für das Event vorgestellt. Es sind einige große Namen dabei.

Gelsenkirchen holt Mega-Stars zum Public-Viewing

Deutschrap-Legende „Eco Fresh“, Star-DJ „Alle Farben“, ESC-Teilnehmer „Isaak“ und das angesagte Berliner DJ- und Produzenten-Duo „YouNotUs“. Gelsenkirchen lässt sich beim Fan-Fest zur EM 2024 nicht lumpen.

Zum Eröffnungstag geht es gleich in die Vollen. Da will MEDUZA dem Publikum ordentlich einheizen. Das italienische DJ-Trio hat zusammen mit Leony und One Republic den offiziellen EURO-Song produziert. Danach wird das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland sowohl in der Fan Zone als auch im Amphitheater übertragen.

Alle Infos zum Programm in Gelsenkirchen

Im weiteren Verlauf des Turniers gibt es neben den Live-Übertragungen viele weitere Highlight-Veranstaltungen. Um einen Termin macht Gelsenkirchen allerdings ein Rätsel. Es handelt sich um den 6. Juli. Da soll ein Überraschungsgast auf der Bühne stehen.

Diese Highlights erwarten dich in der Gelsenkirchener Fan Zone:

14. Juni: MEDUZA

15. Juni und 20. Juni: Strykers

16. Juni: Florians

17. Juni: Relate

18. Juni: MYLLER

19. und 26. Juni: Knallblech

12. Juni: Nero’s Friends

22. Juni: Betrayers of Babylon

23. Juni: The Magic Mumble Jumble

24. Juni: Eskorzo

25. Juni: Elton & The Joels

28. Juni: KAMRAD

29. Juni: Moop Mama x Älice

1. Juli: Miss Madison

2. Juli: Bruchbude

5. Juli: Isaak

6. Juli: Überraschungsgast

9. Juli: Leony

10. Juli: Alle Farben

12. Juli: Eko Fresh

14. Juli: YouNotUs

Bis auf die spielfreien Tage (27. Juni sowie 3., 4., 8. und 11. Juli) ist die Fan Zone täglich geöffnet. An den Spieltagen können die Fans hier alle 51 EM-Spiele auf einer großen Leinwand verfolgen. Das Amphitheater legt seinen Fokus nur auf die Spiele mit deutscher Beteiligung, alle in Gelsenkirchen ausgetragenen Partien sowie natürlich auf die Halbfinals und das Finale. An beiden Orten ist Platz für jeweils rund 6.000 Zuschauer.