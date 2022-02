Gelsenkirchen: Junge Frau ist nach Spaziergang „wirklich erschüttert“: „War das schon immer so?“

Gelsenkirchen. Eine junge Frau ist nach einer Runde zu Fuß durch Gelsenkirchen einfach fassungslos.

„Es ist so dermaßen vollgemüllt an jeder Ecke“, schreibt sie in einer Facebook-Gruppe aus Gelsenkirchen. Mit ihren Beschreibungen sticht die Essenerin allerdings in ein Wespennest.

Gelsenkirchen: Frau erschrocken – „War das schon immer so?“

Sie sei „wirklich erschüttert“, beginnt die junge Frau ihre Ausführungen nach ihrem Spaziergang am Sonntag durch Gelsenkirchen.

Jegliche Art von Müll habe sie entdeckt. Papier und Mülltüten auf offener Straße, Elektroschrott im Gebüsch und „Zigarettenkippen soweit das Auge reicht“. Selbst ihrer Tochter (3) seien die Zustände schon aufgefallen.

Entsetzt fragt sie in die Runde: „War das schon immer so und ist mir nur nicht aufgefallen?“

Gelsenkirchen: Bei ihrem Spaziergang durch die Stadt blieb der jungen Frau die Spucke weg. (Symbolbild) Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Müll in Gelsenkirchen: „Es ist einfach schrecklich“

Wie sich herausstellen sollte, steht die junge Frau mit ihrem Eindruck nicht allein da. „Es ist einfach schrecklich. Mir fehlen die Worte“, kommentiert einer stellvertretend für viele.

Doch die junge Frau will nicht nur über die Zustände meckern. Sie fragt nach einer Müllsammel-Aktion, an der sie sich gegebenenfalls beteiligen kann.

Hier meldest du Müll in Gelsenkirchen

Zum einen weisen die Gruppenmitglieder sie auf die App „Ge-meldet“ hin. Hier kannst du die Stadt auf Mängel in Gelsenkirchen hinweisen.

Ein weiterer Tipp: „Man kann tatsächlich die Gelsendienste kontaktieren. Wenn man eine Müllsammelaktion organisiert, bringen die einem Müllsäcke und Handschuhe umsonst vorbei“, schreibt ein Gelsenkirchener und weiter: „Ich habe in meinem Viertel dazu aufgerufen, etwas gegen den Müll zu machen und es kamen wirklich Leute. Gelsendienste haben dann den Müll abgeholt.“

Die junge Frau ist begeistert: „Tolle Aktion.“ Scheint so, als ob die Gelsenkirchener ihre Müll-Probleme bald selbst in die Hand nehmen.

Ein tolles Angebot gibt es jetzt auch ab sofort wieder im Zoom Gelsenkirchen. Für einige Besucher könnte dabei ein Traum wahr werden. Doch die Sache hat einen Haken.