Zoom Gelsenkirchen: Besonderes Angebot kehrt endlich zurück – doch nicht alle Besucher können es buchen

Tiere begeistern fast alle Menschen. Ob jung oder alt, jedes Jahr zieht es die Menschen in den Zoom Gelsenkirchen. Auf die Tierpfleger sind die meisten Besucher besonders neidisch, denn die kommen den Tieren so nah, wie sonst niemand.

Wie gerne würden viele Besucher einmal mit einem Tierpfleger tauschen?! Doch für einige könnte dieser Traum nun wahr werden. Denn das beliebte Angebot kehrt nun in den Zoom Gelsenkirchen zurück. Allerdings gibt es einen Haken.

Zoom Gelsenkirchen lockt mit Schnupperkursen als Tierpfleger

Ab dem 1. Februar 2022 können Interessierte einen Schnupperkurs als Tierpfleger in dem Tierpark in Gelsenkirchen buchen. Jeweils vier Stunden lang dauert ein Termin, der immer samstags und sonntags von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr geht. Maximal zwei Teilnehmer können immer mitmachen. Dabei werden sie die ganze Zeit von einem Zoolotsen begleitet.

Einmal Tierpfleger sein! Für einige Besucher des Zoom Gelsenkirchen geht dieser Traum jetzt in Erfüllung. Foto: Zoom Erlebniswelt

Auf dem Weg durch den Zoo können die Teilnehmer den professionellen Tierpflegern Löcher in den Bauch fragen und dürfen sogar selbst Hand anpacken. Je nachdem für welchen Bereich sich die Praktikanten entscheiden.

Zoom Gelsenkirchen: DIESE Aufgaben warten auf die Teilnehmer

Wer sich für einen Schnupperkurs in der Erlebniswelt Alaska entscheidet, hat erstmals die Möglichkeit, Brillenpinguine zu füttern. Doch auch das Ausmisten der Ställe von Waschbären und Elchen gehört dazu. Und die Eis- und Braunbären warten schon sehnsüchtig auf ihre Leckereien.

Zoom Gelsenkirchen: Besucher bekommen bei dem Schnupperkurs exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Foto: Zoom Erlebniswelt

In den Revieren Afrikas warten ebenfalls viele Aufgaben auf die Teilnehmer – etwa die Ställe der Watussirinder herzurichten oder im Giraffenhaus das Futter vorzubereiten. Dabei bekommen sie besondere Einblicke hinter die Kulissen der ZOOM Erlebniswelt und haben die einzigartige Möglichkeit die Giraffen zu füttern. Neu mit dabei ist der Grimberger Hof mit dem Schildkrötengarten – auch hier darf kräftig mitangepackt werden. Futtertröge reinigen, Heu und Stroh bereitstellen und Ställe ausmisten.

Zoom Gelsenkirchen: Schnupperkurs endlich wieder zurück – Doch nicht für alle

Nachdem zwei Jahre in Folge das Angebot aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen werden musste, haben die Besucher nun wieder die Möglichkeit, den Tieren ganz nah zu kommen. Doch auch die Teilnahme am Schnupperkurs ist an strenge Bedingungen geknüpft.

----------------

----------------

Wie bei einem Besuch, gilt auch hier die 2G plus Regelung. Und selbst dreimal geimpfte Personen müssen einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen.