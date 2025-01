Gelsenkirchener findet fast 50-Jahre alte Restaurant-Karte – nicht nur die Preise fallen sofort ins Auge

50 Pfennig für ein Bier und sechs Deutsche Mark für ein „Zigeunerschnitzel“. Der 56 Jahre alte Beleg aus dem Ostrops-Hof in Gelsenkirchen (mehr dazu hier >>>) hat viele Menschen in Erinnerungen schwelgen lassen.

Viele Gelsenkirchener staunten über das historische Dokument. Einem von ihnen ist nun selbst eine alte Tageskarte aus dem Café des Westfalenkaufhauses („WEKA Erfrischungshaus“) in Gelsenkirchen in die Hände gefallen. Sie stammt aus dem Jahr 1968. „Zehn Jahre später war es schon etwas teurer“, wie der Mann, der nicht namentlich erwähnt werden möchte, feststellen muss.

Gelsenkirchener zeigt besondere Speisekarte

So kostete damals im „WEKA Erfrischungshaus“ ein Bier (0,2 Liter Dortmunder Export) 85 Pfennig. Wohlgemerkt ein Dortmunder Bier. Angesichts der Rivalität zwischen Schalke und dem BVB heute wohl undenkbar.

++ Gelsenkirchen: Kleiner Giuseppe (7) ist todkrank – so kannst auch du helfen ++

Ziemlich denkbar sind hingegen die Speisen, die das Café am 30. Juni 1978 zum Mittagstisch angeboten hatte.

Wie wäre es beispielsweise mit einem „Original Hamburger mit Ketchup, Gurke, Zwiebeln und Hacksteak“ für 2,95 DM? Oder einem „Großen Eierpfannkuchen mit Aprikosenkompott und Zucker“ für 4,95 DM. Oder doch das teuerste Gericht auf der Karte? „Kalbsschnitzel ‚Holsteiner Art‘ mit Spiegelei, Gemüse, pikanter Fischbeilage und Pommes frites“. Dafür wurden dann aber auch schon 12,95 DM fällig.

Die Tageskarte aus dem „WEKA Erfrischungsraum“ vom 30. Juni 1978. Foto: privat

Autogramm auf Gelsenkirchener Speisekarte

Dass das WEKA-Café seinerzeit eine solide Adresse war, zeigen nicht nur historische Bilder der Innenräume.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch der gebürtige Gelsenkirchener erinnert sich an Besuche aus seiner Kindheit und erinnert sich noch bildlich an die Kapelle, die im Hintergrund Musik gemacht und den dicken Tabakrauch, der seinerzeit den Raum durchzogen hatte. Und dann wäre da noch die Unterschrift auf der ersten Seite der Tageskarte:

Speisekarte mit Autogramm von Andrea Jürgens. Foto: privat

Es handelt sich um die Signatur der damals 11-jährigen Andrea Jürgens (†50), die an diesem Tag im WEKA-Erfrischungshaus mit ihrer Mutter zu Gast war. Ihr war kurz zuvor der Durchbruch mit dem Lied „Und dabei liebe ich euch beide“ gelungen, in dem sie die Situation nach einer Scheidung aus der Sicht eines Kindes besang. Die erfolgreiche deutsche Schlagersängerin starb 2017 an den Folgen eines akuten Nierenversagens.

Mehr Themen:

Ein weiteres historisches Dokument aus Gelsenkirchen, das den Glanz der alten Tage aus der Malocher-Stadt noch einmal hervorhebt. Das Kaufhaus selbst wurde 1995 aufgegeben. Heute beheimatet das alte WEKA-Karree unter anderem die Hauptverwaltung des Verkehrsverbundes Rhein Ruhr (VRR) und das Blutspendezentrum Gelsenkirchen.