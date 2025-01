Gelsenkirchen: Kleiner Giuseppe (7) ist todkrank – so kannst auch du helfen

Der siebenjährige Giuseppe aus Gelsenkirchen-Horst und seine Eltern haben im November eine niederschmetternde Nachricht erhalten. Nachdem er fast den ganzen Monat krank im Bett lag, machten sich seine Eltern große Sorgen und ließen ihren Jungen untersuchen. Das Ergebnis: Leukämie.

Es ist eine besonders aggressive Form von Blutkrebs. Für Giuseppe fing nach der Diagnose sofort die Chemo-Therapie an, doch sollte das nicht ausreichen. Der kleine Junge aus Gelsenkirchen ist jetzt auf deine Hilfe angewiesen.

Giuseppe aus Gelsenkirchen: „Ich will leben“

Vielleicht ist es nur Magen-Darm – mit dieser Hoffnung brachten Giuseppes Eltern, Salvatore und Melanie – ihren siebenjährigen Sohn Ende November ins Krankenhaus nach Bottrop. Dort zeigte man sich sehr besorgt, schickte den Jungen in die Uniklinik Essen. Und dort erhielt die Familie die traurige Nachricht: Giuseppe hat Blutkrebs.

Auch traurig: NRW: Kleiner Junge besucht mit seiner Familie den Zoo – es ist das letzte Mal

Los ging es mit der Chemo. Doch reichte das nicht aus. Neben einer bakteriellen Infektion und einer Lungenentzündung hatte der Junge mit den Folgen der Therapie zu kämpfen und landete auf der Intensivstation. Gewichtsverlust, Haarverlust, Kraftverlust und zuallerletzt auch der Verlust der Hoffnung. Giuseppe redet kaum noch, selbst das Atmen fällt ihn schwer, nur im Rollstuhl kommt er voran, liegt den ganzen Tag im Bett.

Dabei war er mal so ein Energiebündel, liebte Sport und Motorräder. Doch Giuseppe gibt nicht auf, er will wieder gesund werden. „Ich will leben“, sagt er selber. Seine Familie nennt ihn einen „Kämpfer“. Doch was er jetzt dringend braucht, ist eine Stammzellenspende – und da kommst du ins Spiel.

So kannst du Giuseppe aus Gelsenkirchen helfen

„Wir waren eine ganz normale Familie aus Gelsenkirchen“, so der Vater von Giuseppe. „Bis zu diesem einen Tag, der unser Leben für immer verändern sollte. Diese Diagnose hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen.“ So fragen sich er, seine Frau und auch ihr Sohn immer wieder nach dem „Wieso“. Unser Giuseppe hat schon so viel durchgemacht. Bitte helft uns, ihm das Leben zu schenken, das er verdient“, wendet er sich nun an jeden.

Mehr Themen:

Denn einen passenden Stammzellenspender zu finden, ist wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Selbst bei den weltweit über 40 Millionen registrierten Spendern war kein passender für Giuseppe dabei. Darum hat Giuseppes Papa Salvatore eine Typisierungsaktion gestartet. Am 19. Januar kann sich jeder, der will, im Sport-Paradies an der Adenauerallee in Gelsenkirchen testen lassen.

Die Familie von Giuseppe hofft darauf, unter den Freiwilligen seinen „genetischen Zwilling“ zu finden. „Die Wahrscheinlichkeit, eine Übereinstimmung zu kriegen, ist geringer als im Lotto den Jackpot zu knacken!“, wissen die Helfer. Darum rühren sie für die Aktion auch ordentlich die Werbetrommel.

Sie haben in den Sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram Gruppen gegründet, Seiten erstellt und bitten dort um Hilfe für den Siebenjährigen. „Vielleicht bist du derjenige, der ihm oder anderen das Leben retten kann. Werde zum Helden und schenke Hoffnung! Lass dich typisieren!“