Gelsenkirchen: Ekel-Alarm auf offener Straße! Radfahrer mit unfassbarer Aktion

Schlimme Szenen am Samstag (7. Oktober) in Gelsenkirchen! Eine Frau war friedlich zu Fuß unterwegs, als ein Mann ihren Weg kreuzte. Statt freundlich zu grüßen und weiter zu gehen, belästigte der Unbekannte die Frau auf ekelhafteste Weise.

Gelsenkirchen: Mann entblößt sich vor Frau – doch das ist noch nicht alles

Die Frau aus Marl war am Samstagmorgen gegen 10.15 Uhr zu Fuß in Gelsenkirchen-Scholver unterwegs, als die unangenehme Begegnung geschah. Auf dem Weg Auf der Kämpfe in Richtung der Halde Scholver Feld wurde 35-Jährigen plötzlich von einem Unbekannten überrumpelt, der sich ihr in den Weg stellte.

Völlig unvermittelt zog der Mann seine Hose herunter, war dadurch komplett unbekleidet. Als die Frau einfach weiter ging, setze sich der Exhibitionist auf ein Fahrrad, das er dabei hatte, und fuhr mit nacktem Unterkörper neben der 35-Jährigen her. Dabei befriedigte sich der Mann selbst und versperrte seinem Opfer abermals den Weg.

Im weiteren Verlauf forderte er die Frau auf, ihn bei seinen sexuellen Handlungen zu unterstützen – die handelte wiederum besonnen und alarmierte daraufhin über ihr Handy die Polizei Gelsenkirchen. Der Unbekannte floh daraufhin und ließ die Frau in Ruhe.

Gelsenkirchen: Polizei bittet um Mithilfe

Die Beamten der Polizei Gelsenkirchen suchen nun nach dem Mann und nach Zeugen, die zur Tatzeit der Belästigung etwas Ungewöhnliches im Bereich der Halde Scholver Feld gesehen haben könnten.

Der Exhibitionist soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein, hatte dunkle Haare und einen Vollbart. Er trug eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpullover und war mit einem blauen Mountainbike unterwegs.

Mehr Themen:

Wer etwas gesehen hat oder Angabe zu der Tat oder dem Tatverdächtigen machen kann, möge sich bei dem Gelsenkirchener Kriminalkommissariat 11 unter der Nummer 0209 365 7112 oder der Kriminalwache unter der Nummer 0209 365 8240 melden.