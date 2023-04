Gelsenkirchen: Polizei greift am Karfreitag gnadenlos durch – DAS steckt dahinter

Karfreitag oder „Car-Freitag“? In Gelsenkirchen ist die Polizei am Freitag (7. April) mit großer Präsenz in der Stadt unterwegs. Denn sie will den Verkehr auf den Straßen genau beobachten.

Seit jeher ist der Karfreitag in Gelsenkirchen und anderen Städten ein beliebter Tag für jene Autofahrer, die mit ihrer Karre gerne angeben wollen. Doch scheinen ihnen die dadurch entstehenden Gefahren für sich selbst und andere vollkommen egal zu sein. Das will die Polizei ihnen nicht durchgehen lassen.

Gelsenkirchen: Polizeikontrollen am „Car-Freitag“

„Regelmäßig rufen sogenannte „Tuner“ und „Autoposer“ am Karfreitag den „Car-Freitag“ aus“, meldet die Gelsenkirchener Polizei. Doch was bedeutet das? An diesem Tag treffen sich immer wieder Autofahrer an unterschiedlichen Orten in dieser Stadt, aber zum Beispiel auch in Dortmund, Herten und anderen Tuner-Treffpunkten, um anderen ihre Schlitten zu zeigen.

Teils haben die Fahrzeughalter ihre Autos so aufgemotzt, dass sie nicht nur gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen, sondern auch potenziell gefährlich sein könnten – für den Fahrer und für alle anderen Verkehrsteilnehmer.

„Da es bei diesen Treffen in der Vergangenheit immer wieder zu teilweise massiven Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gekommen ist, steht der kommende Karfreitag auch im Fokus der Polizei und ihrer Ordnungspartner“, kündigt die Behörde an. Daher werde es den ganzen Tag „flächendeckende Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet“ geben.

Autofahrer aufgepasst!

„Die Sicherheit im Straßenverkehr genießt höchste Priorität“, will die Gelsenkirchener Polizei klarstellen. „Der öffentliche Verkehrsraum und seine Straßen sind keine Rennstrecken und keine Schauplätze für ein Kräftemessen oder zur Selbstinszenierung.“ Rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern gegenüber fahre die Polizei eine „Null-Toleranz“-Politik.

Darum sollten sich Autofahrer am Karfreitag ganz genau an die Verkehrsvorschriften und die maximal zulässige Geschwindigkeit auf den Straßen halten. Denn an diesem Tag ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass dich die Polizei sonst erwischt. „Regelwidriges Verhalten und festgestellte Verstöße werden konsequent unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten geahndet“, verspricht die Polizei.