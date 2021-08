Gelsenkirchen: Unbekannter gefährdet Bahnreisende mit DIESER Aktion – was führt er im Schilde?

Gelsenkirchen. Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr in Gelsenkirchen! Ein Unbekannter hantierte an einem wichtigen Schild herum und entfernte es. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach ihm.

Mit einem Foto sucht die Polizei Gelsenkirchen nun nach dem Tatverdächtigen. Kannst du vielleicht helfen?

Gelsenkirchen: Unbekannter gefährdet den Bahnverkehr massiv - Polizeifahndung

Der bislang Unbekannte soll am Sonntag, 6. Juni, zwischen 11.55 Uhr und 12.15 Uhr im Bereich der Lanferbruchstraße im Stadtteil Horst ein Vorsignalschild entfernt haben. Dieses ist jedoch sehr wichtig, weil es die Bahnfahrer auf der Strecke auf eine Geschwindigkeitsreduzierung hinweist.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach diesem Unbekannten. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Warum der Mann das Schild entfernte, ist unklar. Die Beweggründe sind noch unbekannt. Was er allerdings bei seiner Tat nicht bedachte: Die Überwachungskamera zeichnete alles auf.

Da die Beamten in ihrer Ermittlungen nicht weitergekommen sind, um dem Mann auf die Schliche zu kommen, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

So wird der Tatverdächtige beschrieben:

Der Mann habe eine kräftige Figur

er trug ein dunkles Poloshirt

Seine Haarfarbe ist weißgrau

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach diesem Unbekannten. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Polizei sucht Zeugen

Wenn du den Mann erkennst oder Hinweise geben kannst, dann melde dich unter der Rufnummern 0209 365 7112 im Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache der Polizei Gelsenkirchen.

