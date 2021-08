Gelsenkirchen: Mann betritt Tankstelle – dann wird es gefährlich

Gelsenkirchen: Nach einem Vorfall an einer Tankstelle sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Am Sonntagmorgen (22. August) betritt ein unbekannter Mann eine Tankstelle in Ückendorf in Gelsenkirchen. Er drückt sich im Kühlbereich herum – zunächst nichts Ungewöhnliches.

Doch dann steht er plötzlich hinter dem Kassenbereich und bedroht eine Angestellte. Das passierte genau am Wochenende in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen: Polizei sucht nach Zeugen

Um 10.09 Uhr kommt der Unbekannte in eine Tankstelle an der Ückendorfer Straße. Er verhält sich unauffällig, doch der Schein trügt.

----------------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

----------------------

Auf einmal bedroht der Mann die Angestellte hinter der Kasse mit einem Messer und will Bargeld. Mit seiner Beute im Gepäck flieht der maskierte Täter zu Fuß Richtung Nattmannsweg oder Bochumer Straße.

Gelsenkirchen: So sieht der Täter aus

Die Polizei Gelsenkirchen gibt an, dass der Täter ungefähr 20 Jahre alt sei und circa 1,60 bis 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Er habe kurze schwarze Haare und zum Zeitpunkt der Tat trug er dunkle Jeans, eine olivgrüne Kappe und eine schwarze Maske über Nase und Mund. Außerdem ist er Brillenträger.

----------------------------------------------------------------------------

Mehr Gelsenkirchen-Themen:

----------------------------------------------------------------------

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die den flüchtigen Täter gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhält.

Für sachdienliche Hinweise kannst du dich an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 wenden. (mbo)