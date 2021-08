Gelsenkirchen: Es gibt was Neues in der Innenstadt – doch nicht alle sind davon überzeugt

Gelsenkirchen. Endlich gibt es was Neues in der Innenstadt von Gelsenkirchen. Dort steht jetzt ein Trinkbrunnen – gerade an heißen Tagen eine willkommene Abkühlung.

Doch bisher sind noch nicht alle in Gelsenkirchen davon überzeugt.

Gelsenkirchen: Neues in der Innenstadt – nicht alle sind begeistert

Auf Facebook hat ein Mann ein Bild des neuen Trinkwasser-Brunnens geteilt. Er steht am Neumarkt in Gelsenkirchen. Betätigt man ein kleines Knöpfchen, sprudelt Wasser aus der Säule.

Gelsenkirchen: Neuerung in der Innenstadt eingeführt – doch nicht alle sind begeistert. Foto: imago/Hans Blossey/privat/Montage: DER WESTEN

Solche Brunnen erfreuen sich in Deutschland mittlerweile steigender Beliebtheit. Sie sind öffentlich zugänglich, werden streng kontrolliert und kostenlos. Das ist im Sommer besonders praktisch, wenn Menschen keine Getränke dabei haben. Auch für Menschen, die schlecht Zugang zu frischem Trinkwasser haben, beispielsweise für Obdachlose, sind Trinkbrunnen eine gute Alternative.

----------------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

----------------------

Auch der Gelsenkirchener Trinkwasserbrunnen scheint bei den meisten Menschen gut anzukommen, das zeigen zumindest die Facebook-Kommentare unter dem Bild des Trinkbrunnens: „Klasse Teil“, „cool“ oder „super“ sind recht häufig zu lesen.

Gelsenkirchen: Es gibt was Neues in der Innenstadt auf dem Neumarkt. Foto: imago/Hans Blossey

Allerdings gibt es auch ein paar kritische Stimmen: „Und das zu Coronazeiten“, schreibt eine Nutzerin. „Alle sabbern da drauf“, schreibt eine andere. Dabei ist Sinn und Zweck der Gestaltung von Trinkbrunnen, dass man nicht mit dem Mund direkt an den Wasserhahn muss. Andere glauben dagegen, dass der Trinkbrunnen Opfer von Vandalismus werde. „Das wird, typisch Gelsenkirchen, eh nur verdreckt, angepisst und/oder zerstört“, meint ein weiterer User.

----------------------

Weitere News aus Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen: Abgeordnete Ingrid Remmers ist tot – Bestürzung im Bundestag

Gelsenkirchen: Polizei untersucht mysteriöse weiße Flecken – der Einsatz endet mit einer Anzeige

Gelsenkirchen: Falschparker-App spaltet die Anwohner – „So kann man einen Bürgerkrieg provozieren“

Gelsenkirchen: Riesige Schlagerstrandparty! Dieser Super-Star kommt ins Amphitheater

Gelsenkirchen: Brutaler Überfall! Frau (51) wird von Unbekannten attackiert

----------------------

Gelsenkirchen: Trinkbrunnen soll Innenstadt bereichern

Doch der überwiegende Teil der Kommentare findet, dass der Trinkbrunnen eine gute Idee ist: „Meiner Meinung nach sollte sowas überall in den Innenstädten und Parks geben“, schreibt ein Facebook-User.

„Endlich hat die Stadt darauf reagiert. In den letzten Jahren wurde immer gesagt, dass bei heißen Temperaturen kein Trinkwasser bzw. Brunnen vorhanden sei! Davon werden bestimmt noch einige verteilt in der City angebracht werden“, hofft ein weiterer.

Gelsenkirchen: Neuerung in der Innenstadt eingeführt – doch nicht alle sind begeistert. Foto: Facebook/Privat

Und eine Frau merkt an: „Ich finde die Idee eigentlich sehr gut. So wird aus meiner Sicht zum Beispiel obdachlosen Menschen ein kostenloser und permanent verfügbarer Zugang zu sauberem Trinkwasser geschaffen – ohne, dass man irgendwo fragen muss, ob man seine Flasche dort auffüllen kann.“ Gerade in den warmen Jahreszeiten sei das eine große Erleichterung. Sie hoffe, dass jetzt niemand am Trinkbrunnen vandaliert.

Das wäre wirklich schade...

Bundestagswahl in Gelsenkirchen: Gibt es wieder einen AfD-Schock wie 2017?

Die Bundestagswahl steht vor der Tür und damit auch eine große Frage: Wählen in Gelsenkirchen wieder so viele Menschen die AfD? (evo)