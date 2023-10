Gelsenkirchen: Anwohner hören nachts plötzlich einen lauten Knall – sie alarmieren SOFORT die Polizei

Schreckensmoment mitten in der Nacht in Gelsenkirchen. In der Altstadt auf der Hauptstraße wurden Zeugen plötzlich durch einen lauten Knall aufmerksam.

Als sie sahen, was das ohrenbetäubende Geräusch in Gelsenkirchen verursacht hatte, verständigten sie umgehend die Gelsenkirchener Polizei. Was war geschehen?

Gelsenkirchen: Lauter Knall sorgt für Polizeieinsatz

Offenbar hatte ein 37-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Sonntag (1. Oktober) mitteilt, fuhr der Fahrer gegen 3.27 Uhr nachts mit einem schwarzen DaimlerChrysler auf einen abgestellten Pkw auf. Was danach folgte, ist dreist!

Denn der Autofahrer soll sich laut Zeugenaussagen anschließend aus dem Staub gemacht haben, anstatt den Unfall selbst zu melden. Das taten die Beobachter schließlich. Die Polizei leitete daraufhin Fahndungsmaßnahmen ein und konnte den flüchtigen Fahrer schnell ermitteln und anhalten.

Sofort wurde den Beamten aus Gelsenkirchen auch anhand des Geruchs klar, dass der 37-Jährige Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte ihnen die Vermutung. Der Mann war eigentlich komplett fahruntüchtig!

Der Fahrer des DaimlerChryslers ist nun erst einmal seinen Führerschein los. Und nicht nur das: Ihn erwartet jetzt auch ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung. Immerhin: Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich ein Sachschaden.