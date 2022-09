Gelsenkirchen: BMW knallt gegen Baum – Fahrer muss aus Wrack geschnitten werden

In Gelsenkirchen musste die Feuerwehr zu einem Unfall mit verheerenden Folgen anrücken.

Der Fahrer eines BMW verlor die Kontrolle über sein Auto und raste in einen Baum. In Gelsenkirchen waren 26 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

Gelsenkirchen: BMW-Fahrer rast in einen Baum

Am Sonntagabend, 18. September, rückte die Feuerwehr zu einem Unfall auf der Willy-Brandt-Allee in Fahrtrichtung Münsterstraße an. Wenige Augenblicke zuvor verlor ein BMW-Fahrer wegen des Regens die Kontrolle über sein Auto und raste in einen Baum.

Während der Fahrer unverletzt blieb und den Unfallwagen selbstständig verlassen konnte, musste der Beifahrer von den Einsatzkräften befreit werden. Die Person zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu, sodass der Notarzt sie in ein Krankenhaus begleitete.

In Gelsenkirchen verlor ein BMW-Fahrer die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

In der Zwischenzeit sperrte die Polizei für die Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen die Willy-Brandt-Allee, in Fahrtrichtung Münsterstraße, komplett.

Weitere News aus der Region:

Dortmund: Reul geht auf Distanz nach tödlichem Polizei-Einsatz – „Zunehmend Zweifel“

A2 bei Gelsenkirchen: Heftiger Unfall! Fahrer wird in Wagen eingeklemmt – und schwebt in Lebensgefahr

Gelsenkirchen: Irre Stellenanzeige! Händler gibt zu – Stadt „ist nichts für schwache Nerven“

Einsatzkräfte sichern den Unfallwagen

Bei dem BMW entstand ein Totalschaden. Die Einsatzkräfte sicherten das Wrack, um jegliche Gefahren zu verhindern. (neb)