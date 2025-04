Gelsenkirchen: Massenschlägerei in Schalke! Familienfeier eskaliert

Alarm in Gelsenkirchen! Dutzende Personen lieferten sich am Freitagabend (4. April) eine Massenschlägerei auf offener Straße im Stadtteil Schalke.

Allem Anschein nach war eine Familienfeier eskaliert. Insgesamt 50 bis 60 Personen sollen in die Schlägerei verwickelt gewesen sein.

Gelsenkirchen: Massenschlägerei in Schalke

Gegen 21 Uhr stand das Telefon der Polizei Gelsenkirchen nicht mehr still. Zahlreiche Anwohner berichteten von einer Schlägerei auf der Herzogstraße, Ecke Grillostraße. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen am Einsatzort in Schalke ankam, flogen keine Fäuste mehr. Allerdings standen zahlreiche Menschen, die zu einer Familienfeier gehörten, auf der Straße und schrien sich an.

Die Polizei stellte fest, dass sich drei Personen verletzt hatten. Ein 53-jähriger Mann aus Essen sowie ein 22-Jähriger aus Gelsenkirchen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Verdächtige auf der Flucht

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sollen bisher unbekannte Tatverdächtige die Verletzten angegriffen haben und anschließend geflüchtet sein. Wohin die Verdächtigen flohen, sei nicht bekannt.

Vor Ort beruhigten die Einsatzkräfte die Situation und erteilten außerdem mehrere Platzverweise. Die Ermittlungen der Polizei Gelsenkirchen wurden bereits aufgenommen, dauern allerdings noch an.