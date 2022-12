Gelsenkirchen: Maya (14) kam nicht mehr nach Hause – Polizei bittet um Hilfe

In Gelsenkirchen macht sich eine Familie große Sorgen! Die 14-jährige Maya wird vermisst. Bislang ist sie nicht wieder nach Hause gekommen.

Die Polizei geht jeder Spur nach, doch jetzt bitten die Beamten um Hinweise. Wo ist das junge Mädchen?

Gelsenkirchen: Maya (14) wird vermisst – Zeugen gesucht

Seit Mittwoch (30. November) wird die Teenagerin vermisst. Gegen 15 Uhr wurde die 14-Jährige an der Weidenstraße in Beckhausen zum letzten Mal gesehen. Die Eltern haben die Polizei eingeschaltet und suchen nun nach der Teenagerin. Die Beamten hoffen mit Hilfe der Bevölkerung, das Mädchen schnellstmöglich wieder nach Hause bringen zu können.

In Gelsenkirchen wird die 14-jährige Maya vermisst. Foto: Polizei Gelsekirchen

Maya ist circa 1,64 Meter groß, schlank, hat schulterlange schwarz-braune Haare und blau-grüne Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein beiges Sweatshirt mit einer Aufschrift auf der Vorderseite, einen schwarzen Pullover, eine weit geschnittene schwarze Jeans sowie Turnschuhe.

Wer etwas gesehen hat oder etwas über den Aufenthaltsort von Maya weiß, soll sich bitte umgehend an die Polizei wenden. Entweder an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212, an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.