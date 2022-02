Gelsenkirchen: Ladendiebstahl von Jugendlichen misslingt – doch dann zückt einer einen Schlagstock

Wir haben uns eine Zelle in der Bochumer JVA von innen angeschaut.

So sieht eine Zelle der JVA Bochum von innen aus

Gelsenkirchen. Mit einem Schlagstock bewaffnet ist ein Jugendlicher am Montag in Gelsenkirchen auf Raubzug gegangen.

Dabei verletzte der Jugendliche zwei Menschen in einem Geschäft in Gelsenkirchen.

Jugendliche verletzen Menschen mit Schlagstock in Gelsenkirchen

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend. Gegen 18.30 Uhr betrat der Jugendliche ein Geschäft in der Eberstraße in Gelsenkirchen.

Der junge Mann wollte in Begleitung eines weiteren Jugendlichen den Laden mit zwei Körben voller Süßwaren verlassen, ohne diese zu bezahlen.

Als ein Angestellter (31) des Geschäfts die beiden Jugendlichen darauf ansprach, zog einer der Jugendlichen den Schlagstock aus seiner Hose und lief drohend auf den 31-Jährigen und seine Kollegin (50) zu.

In Gelsenkirchen hat ein Jugendlicher einen Schlagstock eingesetzt und Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

Jugendlicher bei Raubzug aufgehalten

Er schlug mehrfach mit dem Schlagstock um sich und traf dabei die beiden Angestellten. Sie wurden glücklicherweise nur geringfügig verletzt.

Anschließend floh der Jugendliche mit seinem Komplizen aus dem Geschäft in Richtung Innenstadt.

So werden die beiden Jugendlichen beschrieben:

Haupttäter ist circa 15 bis 16 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

Er trug eine dunkelgraue Jacke der Marke Wellensteyn, schwarze Jeans und eine schwarze Cap

Sein Komplize ist ebenfalls 15 bis 16 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

Er hat braune Augen und kurze, schwarze, gelockte Haare

Er trug einen schwarzen Pullover und eine graue Weste

Zeugen, die Hinweise zu den beiden geflohenen Jugendlichen oder ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0209/3657512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209/3658240 bei der Kriminalwache zu melden. (fb)