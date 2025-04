Gelsenkirchen: Bekannter Imbiss sorgt in Türkei für Wirbel – das steckt dahinter

In Gelsenkirchen gibt es zahlreiche Imbisse, bei denen Kunden eine große Auswahl an Gerichten geboten bekommen. Besonders bekannt ist allerdings „Mr Chicken“. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, und hat seinen Hauptsitz in der NRW-Stadt.

Stores gibt es mittlerweile nicht nur in Gelsenkirchen, sondern auch in anderen Städten wie beispielsweise Oberhausen, Leverkusen, Dortmund und Essen. Jetzt geht das Unternehmen den nächsten Schritt.

Gelsenkirchen: Imbiss sorgt für Wirbel in der Türkei

„Mr Chicken“ hat eine Kooperation mit dem Topf-Hersteller AMC gestartet. Mit den Produkten bereiten die Mitarbeiter nicht nur die Speisen vor. „Wir sind von dem

System so begeistert, dass wir diese Töpfe und Pfannen aus dem Hause AMC

jetzt auch zum Verkauf anbieten“, erklärt Erhan Baz von der Gelsenkirchener Gastronomiekette „Mr Chicken“ in einer Pressemitteilung.

+++ Auch interessant: Gelsenkirchen: Neueröffnung in Buer – sie verspricht jede Menge Glamour +++

Mit dieser Kooperation wolle das Unternehmen aus Gelsenkirchen zeigen, dass Gastronomie mehr sein kann als Foodservice. „Sie kann Plattform sein, Brücke und Impulsgeber für neue Märkte“, sagt Baz. Auch für den Topf-Hersteller ist die Kooperation eine glückliche Fügung. Marketingchef Jörg Völker von AMC sagt, man wollte die Töpfe „schon länger auch in der Gastronomie etablieren“. Bei der türkischen Community sollen die Produkte besonders beliebt sein.

+++ Passend dazu: Zoom Gelsenkirchen: Es passiert zum ersten Mal – Kamera im Gehege zeichnet alles auf! +++

Mr Chicken: Kooperation im türkischen TV

Jetzt ist die Kooperation auch im türkischen Fernsehen angekommen und sorgt für Wirbel. Nach Angaben der Pressemitteilung haben „Mr Chicken“ aus Gelsenkirchen und AMC zusammen einen Werbespot produziert.

Hier mehr lesen:

Ob sich die Kooperation zwischen dem Imbiss aus Gelsenkirchen und dem Topf-Hersteller auf Dauer für beide Unternehmen lohnt und gut bei den Kunden ankommt, bleibt vorerst allerdings abzuwarten.