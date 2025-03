Mangal-Döner sorgt in NRW für Paukenschlag – revolutionäre Imbisse geplant

Ex-Fußballweltmeister und Köln-Legende Lukas Podolski hat sich neben seiner Karriere als Profi-Sportler längst auch ein Standbein in der Gastronomie aufgebaut. Sein Döner-Imperium, das der 39-Jährige zusammen mit den zwei erfahrenen Gastronomen Metin und Salih Dag betreibt, wächst und wächst.

Als das Trio 2018 das erste Lokal ihrer Mangal-Döner-Kette in Köln eröffnete, haben sie wohl kaum damit gerechnet, dass sie im Jahr 2025 stolze 29 Mangal-Filialen betreiben werden. 27 davon stehen in NRW, eine weitere in Koblenz und eine in Berlin.

Und für das Jahr sind noch mindestens zwei weitere in NRW geplant – zwei ganz besondere. Denn sie sollen die ersten vollautomatisierten Döner-Läden überhaupt werden. DER WESTEN kennt weitere Details.

Mangal Döner in NRW – bald mit Roboter

„Mangal Döner wird weltweit die erste Franchisekette mit autonomen Kochrobotern!“, mit dieser Nachricht sorgte Lukas Podolski am Mittwoch (19. März) auf Facebook für einen Paukenschlag. Ja, richtig gelesen! Es sollen bald neue Imbiss-Buden eröffnen, die nicht von menschlichen Mitarbeitern, sondern von Robotern geführt werden.

Aber keine Sorge, wie DER WESTEN auf Nachfrage bestätigt bekommen hat, wird dafür in den bestehenden Restaurants von Mangal Döner keiner seinen Job verlieren. Denn die vollautomatisierten Restaurants sollen unter einer neu entwickelten Marke entstehen. Die Circus Group wird in Zukunft mit dem Kölner Unternehmen Mangal und Lukas Podolski zusammenarbeiten.

DAS erwartet Kunden

„Unser Ziel ist es, köstliche, qualitativ hochwertige Speisen für jeden zugänglich zu machen, und das mit null menschlichem Personal. Das ist weit mehr als ein Franchise, es ist eine Revolution“, erklärt Metin Dag, der Gründer von Mangal in einer Pressemitteilung. Die moderne Robotik mit KI soll schon im Herbst 2025 nach Deutschland kommen. Geplant ist die Eröffnung von zwei Imbissbuden im Raum Köln/ Bonn. Und auch in der Türkei, Japan und Polen sollen die vollautomatisierten Restaurants folgen.

Die bis Ende 2027 geplanten 500 CA-1-Roboter, wie sie genannt werden, sollen aber erst der Anfang sein. Von einer Expansion auf 2.400 Standorte ist die Rede. Kunden erwartet „eine vielfältige Auswahl an türkischen Gerichten“ und ein „wechselndes Menü“. Laut „Express“ stehen Gerichte wie Bowls mit Dönerfleisch, Köfte oder Bulgur möglicherweise bald auf der Speisekarte. Die Döner-Zubereitung bleibt zudem weiter in menschlicher Hand.