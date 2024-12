Gelsenkirchen: Hund mitten auf Fahrbahn aufgelesen – „Was sind das für Menschen?“

Dieser Hund in Gelsenkirchen hatte wohl einen echten Schutzengel! Statt in seinem sicheren Zuhause befand sich ein Vierbeiner am Sonntag mitten im Straßenverkehr der Stadt.

Einem Gelsenkirchener gelang es, den freilaufenden Hund einzufangen und ihn in Sicherheit zu bringen. Doch damit ist seine Geschichte noch nicht zu Ende.

Gelsenkirchen: Hund hilflos auf Fahrbahn gefunden

In einer Gelsenkirchener Facebook-Gruppe berichtet ein Mann am Sonntag (1. Dezember), dass er einen herrenlosen Vierbeiner von der Fahrbahn gerettet hat. „Kennt jemand diesen Hund? Den haben wir in Gelsenkirchen an der Hans-Böckler-Allee aufgelesen. Rannte dort über die Fahrbahnen. Die Tierrettung hat ihn zum Tierheim Gelsenkirchen gebracht“, heißt es in dem Beitrag.

Dazu hat der Gelsenkirchener ein Foto gepackt, das den armen Hund mit verstörtem und traurigem Blick zeigt. Entsprechend leiden viele Tierfreunde mit dem Vierbeiner, äußern in den Kommentaren ihr Mitgefühl. „Gott sei Dank haben Sie ihn gesichert“, „Ich wünsche ihm viel Glück, dass er schnell wieder nach Hause findet“, „Er sieht so unglücklich aus, der Arme. Gut, dass Ihr ihn sichern konntet. Was sind das nur für Menschen?“, sind nur einige Reaktionen.

Gelsenkirchen: Happy End für herrenlosen Hund

Dabei ist zunächst gar nicht klar, ob das Tier ausgesetzt wurde oder doch weggelaufen oder verloren gegangen ist. „Toll, dass ihr ihn sichern konntet. Es scheint ein Welpe zu sein. Sicher ist er weggelaufen. Drücke die Daumen, dass seine Familie gefunden wird“, vermutet eine Kommentatorin deshalb.

Tatsächlich kann der Gelsenkirchener, der den Hund einst von der Straße rettete, nach ein paar Tagen Entwarnung geben. Am Dienstag (3. Dezember) gibt er in der Facebook-Gruppe ein Update. „Die Besitzer haben den Hund im Tierheim abgeholt. Danke an alle, die mitgeholfen haben“, schreibt er.

Glücklicherweise handelte es sich bei dem Vierbeiner in Gelsenkirchen einmal nicht um ein Tier, das einfach von seinen Besitzern ausgesetzt wurde.