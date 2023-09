Gelsenkirchen: Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus ++ Zeugen gesucht

Feuer-Drama in Gelsenkirchen!

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (13. September) rückte die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Markenstraße in Gelsenkirchen-Horst aus. Dort hatte es im Treppenhaus gebrannt. Das zeigen Fotos, die DER WESTEN vorliegen. Eine Holztreppe ist völlig verkohlt!

Wie die Feuerwehr Gelsenkirchen auf Anfrage mehrerer Medien bestätigte, kam bei dem Brand eine Person ums Leben.

Gelsenkirchen: Tote bei Brand

Gegen 4 Uhr wurde die Feuerwehr zur Markenstraße in Gelsenkirchen-Horst gerufen. In einem viereinhalbstöckigen Wohn- und Geschäftshaus brannte es – vor allem das Treppenhaus des Altbaus soll von dem Brand betroffen worden sein.

Das Feuer wütete im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Foto: Justin Brosch

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, mussten mehrere Bewohner aus dem Haus gerettet werden. Eine Person musste von einem Notarzt reanimiert werden – doch die Versuche endeten leider erfolglos. „Radio Emscher Lippe“ erfuhr von der Feuerwehr, dass es sich bei der toten Person um eine Frau handeln soll, die auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Sechs Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zwei von ihnen erlitten durch den Rauch schwerere Verletzungen.

Mehr News:

Stand jetzt (16.10 Uhr) ist die Brandursache weiterhin noch nicht ganz klar. Eine vorsätzliche Brandstiftung schließt die Polizei derzeit nicht aus und bittet Zeugen des Vorfalls sich umgehend zu melden. Jegliche Hinweise zum Brand können an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112, oder an die Kriminalwache unter der Nummer 0209 365 8240 geleitet werden.