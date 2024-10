Rewe-Kunden in Gelsenkirchen gehen erneut leer aus – es nimmt einfach kein Ende

In diesem Herbst sollte es so weit sein: Am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen sollte ein neuer Rewe eröffnen. Genauer gesagt: ein „Rewe To Go“, wie man ihn von der ein oder anderen Tankstelle kennt. Ein Mini-Supermarkt, in dem man nach der Arbeit auf dem Weg zur Bahn noch schnell die nötigsten Snacks, Getränke oder Lebensmittel einkaufen kann.

Doch aus der geplanten Eröffnung im September 2024 wird nun nichts, wie die „WAZ“ berichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kunden in Gelsenkirchen hier vertröstet werden. Das Drama um den Rewe im Hauptbahnhof nimmt einfach kein Ende.

Rewe-Chaos in Gelsenkirchen

Bereits im Sommer 2021 gab die Drogerie-Kette Rossmann ihre Filiale am Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf. Die Ladenfläche stand lange Zeit leer, bis die Rewe-Konzerntochter Lekkerland im Dezember 2023 ankündigte, hier einen „Rewe To Go“ zu eröffnen. „Wir ziehen frisch ein. Du auch?“, ist seitdem auf Werbeplakaten an den Türen vor Ort zu lesen.

Der Laden soll montags bis sonntags – also die ganze Woche über – täglich von 5 Uhr morgens bis 24 Uhr geöffnet haben und somit Pendlern zu fast jeder Uhrzeit eine Anlaufstelle bieten. Neben Lebensmitteln wolle man aber auch „Produkte für den täglichen Bedarf“ verkaufen.

Doch bislang ist hier noch gar nichts frisch eingezogen – obwohl Lekkerland-Sprecher Ingo Gschwilm die September-Eröffnung noch im April 2024 auf „WAZ“-Nachfrage bestätigt hatte.

Neue Filiale am Hauptbahnhof lässt auf sich warten

Jetzt neigt sich bereits der Oktober dem Ende zu – und hinter den Glasscheiben des geplanten „Rewe To Go“ ist weiterhin alles leer. „Bedauerlicherweise waren wir gezwungen, den geplanten Eröffnungstermin bereits mehrfach zu verschieben“, muss auch Ingo Gschwilm zugeben.

Was die Gründe für die erneute Verschiebung sind und wann die Filiale – Stand jetzt – nun tatsächlich öffnen soll, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen <<<