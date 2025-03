Gelsenkirchenern reißt der Geduldsfaden – „In diesem Jahrhundert noch?“

Wann ist es endlich soweit? Das fragen sich derzeit zahlreiche Gelsenkirchener. Vielen von ihnen reißt langsam der Geduldsfaden. Der Grund dafür liegt im Hauptbahnhof.

Schon länger ist klar, dass der Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Rewe-To-Go bekommen soll. Doch wann sind die Umbauarbeiten endlich fertig und wann findet die Eröffnung statt? Diese Fragen beschäftigen derzeit viele Pendler, die regelmäßig mit dem Zug den Gelsenkirchener Hauptbahnhof bereisen.

Kunden werden immer wieder vertröstet

Im Herbst letzten Jahres sollte es eigentlich so weit sein: Der neue Rewe-To-Go sollte eröffnen. Ein Mini-Supermarkt, in dem man nach der Arbeit auf dem Weg zur Bahn noch schnell die nötigsten Snacks, Getränke oder Lebensmittel einkaufen kann. Doch von einer Eröffnung kann bislang noch keine Rede sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kunden in Gelsenkirchen hier vertröstet werden. Das Drama um den Rewe im Hauptbahnhof nimmt einfach kein Ende (wir berichteten bereits). Im Sommer 2021 gab die Drogerie-Kette Rossmann ihre Filiale am Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf. Die Ladenfläche stand lange Zeit leer – bis Rewe-Konzerntochter Lekkerland im Dezember 2023 ankündigte, hier einen Rewe-To-Go eröffnen zu wollen.

In den sozialen Netzwerken platzt Gelsenkirchenern der Hut

Der Laden soll montags bis sonntags – also die ganze Woche über – täglich von 5 Uhr morgens bis 24 Uhr geöffnet haben – eine ideale Anlaufstelle für Pendler also. Doch die müssen sich noch in Geduld üben, wie DER WESTEN erfuhr. „Aktuell können wir noch keinen Eröffnungstermin für den Rewe-To-Go im Hauptbahnhof Gelsenkirchen nennen“, heißt es von Lekkerland auf Nachfrage unserer Redaktion.

In den sozialen Netzwerken platzt einigen Gelsenkirchenern schon der Kragen. „Was ist eigentlich mit dem Rewe-To-Go am Bahnhof? Wird das in diesem Jahrhundert noch was?“, fragt sich beispielsweise eine Frau. Man darf gespannt sein, wann Rewe -To-Go endlich seine Pforten für hungrige Pendler öffnet.