Gelsenkirchen Hauptbahnhof: Paar hat heimlich Sex – als Polizei auch noch DAS sieht, trifft sie der Schlag

Na, da hat jemand aber ganz besondere Vorlieben! Dass einige Pärchen den Nervenkitzel suchen und an öffentlichen oder ausgefallenen Orten Sex haben, mag Geschmackssache sein. Dieses Paar hat aber eindeutig den Bogen überspannt, denn in der Nacht zu Mittwoch (8. Januar) mussten Bundespolizisten am Gelsenkirchen Hauptbahnhof ausrücken.

Der Grund: Ein Pärchen hatte mitten auf einem Treppenaufgang zu den Bahnsteigen Oralsex. Das rege Treiben auch in den Nachtstunden drumherum schien es nicht zu stören. Die Beamten stellten die beiden 19-Jährigen, die gerade dabei waren, ihre geöffneten Hosen zu schließen. Danach kam es am Gelsenkirchen Hauptbahnhof noch dicker…

Gelsenkirchen Hauptbahnhof: Paar hat heimlich Sex

Das Paar konnte sich nicht ausweisen, sagten aber noch, dass sie am Vortag schon in einer Polizeiwache in Frankfurt am Main zugegen waren. Der genaue Grund dafür wurde nicht genannt. Die junge Frau aus Düsseldorf ergänzte dann noch frech, dass ihr bekannt sei, dass die Bahnhöfe wie in Gelsenkirchen bundesweit videoüberwacht seien.

Die Bundespolizisten wollten dem Treiben ein Ende setzen, nahmen das Paar mit auf die Wache. Dort wollte sich weder das Mädchen noch der junge Mann aus Goch zu den Geschehnissen äußern, machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Blöd für das Duo bloß, dass die Überwachungskamera alles aufgezeichnet haben.

Pärchen pinkelte auch noch am Fahrstuhl

Denn bei der Sichtung und Auswertung des Materials traf die Bundespolizisten der Schlag: Das Paar hatte nicht „nur“ Oralsex, sondern auch „richtigen“ Geschlechtsverkehr auf dem Treppenaufgang. Und danach urinierten beide auch noch am Eingangsbereich des Fahrstuhlbereichs.

Dieses eklige Treiben ist in Deutschland strafbar, die Polizei ermittelt jetzt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Verunreinigung von Bahnanlagen. Bleibt zu hoffen, dass das Pärchen seine Vorlieben künftig woanders auslebt…