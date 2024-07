Gelsenkirchen: Leiche von 20-Jähriger entdeckt ++ ausgerechnet ER wird festgenommen

Fürchterlicher Vorfall in Gelsenkirchen am Freitagvormittag (12. Juli)! Wie die Polizei Gelsenkirchen und die Staatsanwaltschaft am Nachmittag bekannt gaben, ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Schalke die Leiche einer jungen Frau (20) entdeckt worden. Demnach soll die 20-Jährige getötet worden sein. Nach bestätigten Informationen gilt ihr Ehemann und Vater der gemeinsamen Kinder als Tatverdächtiger.

Die Polizei Gelsenkirchen hatte diesen Verdacht auf Nachfrage von DER WESTEN zunächst nicht bestätigen können. Ein Sprecher teilte lediglich mit, dass es einen Polizeieinsatz an der Schalker Straße gebe. Die Beamten seien um 10.47 Uhr gerufen worden.

Gelsenkirchen: 20-Jährige getötet – Tatverdächtiger auf der Flucht

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll die 20-Jährige mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen tödlich verletzt worden sein. Ein alarmierter Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Der 30-jährige Ehemann soll nach der Tat geflohen sein.

In Oberhausen soll er an der Kreuzung Mellinghofer Straße/Falkensteinstraße dann einen Unfall gebaut und dabei mehrere Autos an der Ampel touchiert haben. Danach soll er seine Flucht aber nach Belgien fortgesetzt haben. Die Polizei Gelsenkirchen war dem Mann auf den Fersen. Schließlich wurde er von belgischen Beamten gestoppt und festgenommen.

Mehr Themen:

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen wurde am Freitag (12. Juli) die Leiche einer 20-Jährigen entdeckt. Foto: ANC-NEWS

Reporter vor Ort berichteten gegenüber DER WESTEN, dass sich kurz nach der Tat zahlreiche Familienmitglieder und Bekannte vor dem Haus versammelten. Sie sollen die drei Kinder des Ehepaares an sich genommen haben. Erst nach mehrfacher Aufforderung hätten sie die Halbwaisen an Mitarbeiter des Jugendamtes übergeben.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei Gelsenkirchen hat eine Mordkommission in dem Fall eingerichtet. Diese sicherte am Freitag Spuren am Tatort und sucht jetzt nach Zeugen für die Tat. Wenn du Hinweise zum Mord an der Gelsenkirchenerin liefern kannst, dann melde dich per Telefon unter 0209 365 7112 bei der Polizei Gelsenkirchen oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.