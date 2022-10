Gelsenkirchen: Flugzeug steuert Flughafen Düsseldorf an – plötzlich sind Piloten in Gefahr

Ungeheuerlicher Vorfall im Landeanflug auf den Flughafen Düsseldorf am Freitagabend (7. Oktober). Piloten eines Passagierflugzeugs schlugen Alarm, als sie über das Stadtgebiet von Gelsenkirchen flogen. Denn im Bereich des Abbendiekshof in Ückendorf wurden sie – und damit auch alle Mitreisenden, die sich auf die Landung am Flughafen Düsseldorf vorbereiteten, in erhebliche Gefahr gebracht.

Die deutsche Flugsicherung meldete den Vorfall der Polizei Gelsenkirchen, die sofort ausrückte, um die Täter zu erwischen. Doch die Fahndung verlief ohne Erfolg. Jetzt bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gelsenkirchen Piloten in Gefahr

Ein Zufall kann es nicht gewesen sein. Denn es passierte gleich zwei Mal. Erst um 22.04 und dann noch einmal um 22.05 Uhr wurden beide Piloten der Passagiermaschine von einem Laserpointer geblendet. Eine Aktion, die das Leben vieler Menschen gefährdete.

Denn in der Endphase des Landeanflugs steuern Piloten ihr Flugzeug nach Angaben der deutschen Flugsicherung in der Regeln manuell. Blendet sie ein Laserpointer, können sie wichtige Instrumente nicht mehr ablesen. Das Flugzeug ist dann unter Umständen nicht mehr unter vollständiger Kontrolle. Selbst wenn Laserpointer nicht direkt ins Auge der Piloten leuchten, droht Gefahr. Denn wenn der Strahl auf die Scheiben trifft, bricht das Licht und erhellt plötzlich das Cockpit.

Welche Strafe droht Laserpointer-Tätern?

Tat wird als „gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr“ gewertet

theoretisch bis zu fünf Monate Haft möglich

Vorsatz schwer nachzuweisen: In den meisten Fällen hagelt es Geldstrafen

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hilfe

Auf der Suche nach dem Täter hofft die Polizei Gelsenkirchen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu dem Unbekannten machen? Dann melde dich bitte beim Gelsenkirchener Präsidium unter den Nummern: 0209 365 0 oder 0209 365 8240.

