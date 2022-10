Düsseldorf: Unbekannter sticht Mann vor der Oper nieder und flieht – Polizei hat Bitte

Gefährliche Attacke in Düsseldorf! Am Sonntagmorgen (9. Oktober) überfiel ein Unbekannter einen 33-Jährigen vor dem Haupteingang der Deutschen Oper – und stach dabei eiskalt zu!

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der Mann nach einem Besuch in der Altstadt in Düsseldorf auf dem Weg nach Hause. Auf der Heinrich-Heine-Allee vor dem Haupteingang der Oper sprach ihn der Unbekannte an.

Düsseldorf: Opfer nach wie vor im Krankenhaus

Der Täter forderte mehrfach Geld von dem Opfer, doch der Mann verweigerte eine Herausgabe und versuchte, wegzulaufen. Plötzlich attackierte der Unbekannte ihn mit einem spitzen Gegenstand. Der 33-Jährige verletzte sich bei dem Angriff. Er befindet sich nach wie vor in einer Klinik.

Ohne Beute flüchtete der Angreifer schließlich zu Fuß in Richtung Königsallee. Laut Zeugenbeschreibung ist der Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt, trug schwarze Kleidung und eine weiße Basecap.

Düsseldorf: Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Die Polizei Düsseldorf hat jetzt eine wichtige Bitte: Wenn du etwas gesehen hast und Angaben zu dem Vorfall machen kannst, dann melde dich unter der Rufnummer 0211-8700 an die Ermittler des Raubkommissariats KK 13.