Gelsenkirchen: Wohnhaus in Flammen! 18 Verletzte – darunter acht Kinder

Dramatische Lage in Gelsenkirchen! Im Stadtteil Rotthausen kommt es am späten Donnerstagabend (2. Januar) zu einem heftigen Brand in einem Wohnhaus.

Nach Informationen von DER WESTEN schlugen die Flammen bereits aus dem Treppenhaus des Wohnhauses, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. 18 Personen sind durch das Feuer verletzt, darunter acht Kinder. Ein Mensch befindet sich in Lebensgefahr.

Gelsenkirchen: Großbrand in Wohnhaus!

Das in Flammen stehende Wohnhaus befindet sich in der Achternbergstraße in Gelsenkirchen und beherbergt viele Wohnparteien.

Das Feuer sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr Gelsenkirchen. Nicht nur schlagen die Flammen schon aus dem Treppenhaus, auch kommt es im Bereich der Straße zu einer massiven Verrauchung.

Mehrere Bewohner konnten durch die Feuerwehr ins Freie gerettet werden. 18 Menschen – darunter auch acht Kinder – sind allerdings verletzt, davon schwebt eine Person in Lebensgefahr.

Der Einsatz in Gelsenkirchen hält weiter an, die Lage ist unübersichtlich.

Wir berichten weiter.