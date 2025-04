Real in Gelsenkirchen seit einem Jahr dicht – endlich steht der Nachfolger fest

Seit mehr als einem Jahr steht die ehemalige Real-Filiale in Gelsenkirchen leer. Damals hat man niemanden gefunden, der die Filiale übernehmen möchte. Jetzt endlich steht fest, wer der Nachfolger sein soll und was mit dem Gebäude passieren wird.

Wo einmal geschäftiges Treiben war, herrscht jetzt Leere. Ende März des letzten Jahres hat der Real in Gelsenkirchen-Erle für immer seine Türen geschlossen. Seitdem steht das Gebäude leer. Das wird sich jetzt jedoch ändern, denn Kaufland wird den die leer stehende Real-Filiale übernehmen.

Real in Gelsenkirchen: Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen sind geplant

Auf eine Anfrage der „WAZ“ teilte Kaufland-Sprecherin Verena Müller-Väth mit: „Wir können bestätigen, dass wir den ehemaligen Real-Markt an der Emscherstraße übernehmen werden und einen Bauantrag für umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen eingereicht haben.“

Genaue Details, wie der Eröffnungstermin des Kauflands oder auch, was man in der Filiale alles ändern wird, sind bisher noch nicht bekannt. Diese Informationen können erst veröffentlicht werden, sobald eine Baugenehmigung vorliegt, wie Müller-Väth gegenüber der WAZ erklärt.

Real hat bereits im September im Jahr 2023 die Insolvenz angemeldet. Bis zum März 2024 wurden alle verbliebenen Filialen, wie auch der Real in Gelsenkirchen, geschlossen. In dieser Zeit bemühte man sich, alle Filialen an die Konkurrenten abzugeben.

45 Filialen konnten keinen Abnehmer finden

14 Filialen konnten an andere Supermarktketten, wie Rewe, Kaufland und Edeka, übertragen werden. Die restlichen 45 Supermärkte, wie auch der Real in Gelsenkirchen, blieben übrig, da man für diese „trotz intensiver Bemühungen bisher kein Abnehmer“ finden konnte, wie die „dpa“ damals berichtete.

Dass Kaufland jetzt die leer stehende Real-Filiale in Gelsenkirchen übernimmt, ist eigentlich eine gute Nachricht. Jedoch gibt es eine Vermutung, warum dies erst jetzt, nach einem Jahr nach der Schließung, passiert.