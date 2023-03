Gelsenkirchen: Polizei spricht Derby-Warnung an alle Fans aus – „Unterscheiden nicht nach Vereinsfarben“

Am Samstagabend (18.30 Uhr) treffen Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 aufeinander. Vor dem großen Revier-Derby hat die Polizei Gelsenkirchen eine dringende Warnung an alle Fans.

Für viele Fans ist es eines der Highlight-Spiele der Saison: Das Derby Schalke gegen Dortmund! Bekanntermaßen sind sich die beiden Fan-Lager nicht grade wohlgesonnen. Damit das Derby auch möglichst ohne Gewalt über die Bühne geht, richtet die Polizei Gelsenkirchen auf ihrem Facebook-Account jetzt in einem offenen Brief wichtige Worte an die Anhänger beider Fan-Lager.

Polizei Gelsenkirchen will konsequent gegen Gewalttäter vorgehen

„Liebe Fans des FC Schalke 04, liebe Fans von Borussia Dortmund, am Samstag, 11. März 2023, 18.30 Uhr, steht das Revierderby zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund in Gelsenkirchen an. Ein hoffentlich toller Fußballabend, bei dem neben der sportlichen Rivalität der Respekt im Vordergrund stehen soll, eine friedliche Veranstaltung für alle Besucherinnen und Besucher. Unterstützen Sie Ihren Verein lautstark und emotional, aber bitte ohne andere zu diffamieren“, heißt es in dem Brief.

„Uns ist es wichtig, dass wir alle einen friedlichen Fußballabend erleben. Wir unterscheiden nur zwischen friedlichen und gewaltbereiten Besuchern, nicht nach Vereinsfarben. Die Polizei wird zu jeder Zeit entschlossen und konsequent gegen Gewalttäter vorgehen. Entsprechende Verstöße werden von uns konsequent geahndet“, schreibt die Polizei weiterhin in dem Brief.

Gelsenkirchen: Kein Pyro, kein Alkohol

Außerdem weist die Polizei nochmal darauf hin, dass das Abbrennen von Pyrotechnik verboten sei. „Sie gefährden damit nicht nur sich selbst, sondern auch unbeteiligte Fans.“ Zudem werde es – wie bereits bekannt – im Stadion keinen Alkohol zu kaufen geben, Gläser und Dosen sind im Bereich südlich des Hauptbahnhofs verboten. Bleibt nur auf ein faires Fußballspiel zu hoffen – auf und neben dem Platz.