Gelsenkirchen: Prügel-Attacke im Freibad! Unbekannte gehen auf Bademeister los

Übler Übergriff in einem Freibad in Gelsenkirchen! Am Montagabend (12. August) wurden zwei Mitarbeiter im Stadtteil Erle angegriffen. Eine aufmüpfige Gruppe von 20 Personen hatte für Probleme gesorgt. Dann schlugen drei von ihnen plötzlich auf den einen Mitarbeiter ein, der zweite wollte helfen, wurde auch zum Opfer des Angriffs.

Jetzt sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen. Die Angreifer konnten leider verschwinden, bevor die Beamten im Freibad eintrafen.

Gelsenkirchen: Attacke im Freibad

Ein 20- und ein 25-jähriger Mitarbeiter eines Freizeitbads in Gelsenkirchen-Erle wurden am Montagabend bei einer Auseinandersetzung verletzt. Dabei begann alles ganz harmlos. Der jüngere Bad-Mitarbeiter wollte lediglich eine Gruppe ermahnen. Die etwa 20 Personen ließen das aber nicht unkommentiert auf sich sitzen, sondern mussten gleich einen Streit anzetteln.

Dann eskalierte die Situation und drei Personen gingen auf den 20-Jährigen los, schlugen ihn. Einer zog sogar seinen Schuh aus und drosch damit auf den Angestellten ein. Der ältere Kollege wollte ihn lediglich helfen, wurde dann aber ebenfalls verprügelt.

Gelsenkirchen: Polizei sucht Zeugen

Irgendwann ließen die Schläger von den zwei Mitarbeitern ab und machten sich aus dem Staub. Erst dann wurde die Polizei gerufen. Die konnte die Tatverdächtigen bisher noch nicht schnappen und sucht jetzt Zeugen, die die Tat mitangesehen haben.

Wer Hinweise zu dem Ablauf, den Personen und eventuell auch deren Verbleib machen kann, soll sich bei der Polizei melden. Hinweise werden telefonisch vom Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 entgegengenommen sowie von der Kriminalwache unter der Durchwahl – 8240.