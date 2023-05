Gelsenkirchen: Amok-Alarm in Schule – Evakuierung läuft – Polizei rückt mit Großaufgebot an

An der Gesamtschule in Gelsenkirchener-Erle ist am Mittwochvormittag (3. Mai) Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei rückt aktuell mit einem Großaufgebot an.



Wie das Polizeipräsidium Gelsenkirchen auf Nachfrage von „DerWesten“ bestätigte, hat der Großeinsatz um 10.37 Uhr begonnen. Demnach habe die Polizei über Soziale Medien einen anonymen Hinweis bekommen, dass eine Person eine Amoktat angedroht habe. „Wir haben den Hinweis sehr ernst genommen“, betonte ein Polizeisprecher gegenüber „DerWesten“.

Aktuell wird die Gelsenkirchener Gesamtschule Erle geräumt. Das hat das Gelsenkirchener Polizeipräsidium bestätigt.

Die Polizei zieht regionale sowie auch überregionale Einsatzkräfte zusammen – wie zuletzt bei den Amok-Drohungen an der Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck. Nach Angaben des Polizeisprechers wurden bislang keine „konkreten Hinweise“ gefunden.

Wir berichten in Kürze weiter.