Gelsenkirchen: Anwohner bei diesem Anblick auf 180 – „Dreckstadt“

Dieser Anblick macht zahlreiche Anwohner in Gelsenkirchen wütend! In den sozialen Medien machen derzeit Bilder die Runde, welche alles andere als schön sind…

Sie sind praktisch und fast jeder nutzt sie wohl regelmäßig – die Rede ist von Einkaufswagen. Diese stehen vor jedem Lebensmittelgeschäft. Die meisten der Metallgestelle bekommst du nur gegen ein Pfand von einem Euro. Einige kannst du auch so direkt mitnehmen. In Gelsenkirchen trüben sie jetzt das Stadtbild.

Gelsenkirchen: Facebook-Post macht Anwohner wütend

Zahlreiche Einkaufswagen werden in der Pottstadt regelmäßig achtlos auf der Straße abgestellt, anstatt sie an ihrem üblichen Platz zurückzubringen. Das musste auch ein Mann feststellen. In einer Gelsenkirchener Facebook-Gruppe teilte er gleich sechs Bilder von Einkaufswagen – abgestellt an unterschiedlichen Orten in der Ruhrgebietsstadt. Mal stehen sie vor Mülleimern, mal vor einem Briefkasten.

„Mir ist es aufgefallen, dass sehr viele Einkaufswagen herumstehen“, schreibt der Mann zu seinem Social-Media-Post hinzu. Und auch einigen Anwohnern ist das Problem von wild abgestellten Einkaufswagen offenbar nicht entgangen. Und so posten noch einige weitere Gelsenkirchener Fotos von ihren Entdeckungen.

„Gelsenkirchen ist zu einer Dreckstadt geworden“

„Nervig ist das“, findet eine Frau. „Ist leider normal hier im Pott“, bedauert eine andere Person in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. „Gelsenkirchen ist zu einer Dreckstadt geworden“, findet eine weitere Frau deutliche Worte.

Ob die Fotos allesamt tatsächlich in Gelsenkirchen gemacht wurden, lässt sich nicht verifizieren – Fakt ist aber, dass das Thema Müll in Gelsenkirchen kein kleines ist. Gegen die Vermüllung müsse etwas unternommen werden, betonte schon Markus Töns gegenüber DER WESTEN.

Der SPD-Politiker wurde von den Gelsenkirchenern als direkter Kandidat in den Bundestag gewählt.