Gelsenkirchener spaziert in Discounter – er kann nicht glauben, was er sieht!

Die Hektik der Vorweihnachtszeit hat sich in Gelsenkirchen wieder gelegt. Die Festtage sind vorbei und die Geschenke schon bei den Liebsten abgegeben.

Trotzdem kann ein Mann aus Gelsenkirchen noch nicht so richtig mit dem Weihnachtsfest abschließen. Stattdessen wundert er sich über den Anblick in einem Geschäft.

Gelsenkirchen: Anwohner macht große Augen

Die einen lieben es, die anderen hassen es: kurz vor den Feiertagen streifen unzählige Menschen durch die Geschäfte, um nach dem richtigen Geschenk für ihre Liebsten zu suchen. Bei so einer Shopping-Tour staunte ein Mann aus Gelsenkirchen allerdings nicht schlecht, als er neben dem weihnachtlichen Sortiment etwas völlig anderes erblickte.

Im Dezember, wenn es draußen kalt ist und die Weihnachtsmärkte ihre Pforten öffnen, denken wohl die wenigsten an den Frühling. Bei Woolworth sieht das allerdings anders aus. In einer Facebook-Gruppe für Anwohner aus Gelsenkirchen erzählt ein Mann nämlich von dem kuriosen Anblick in einer Filiale. Mitten auf der Ladenfläche von Woolworth stapelt sich nämlich schon die Osterdekoration.

Gelsenkirchen: Woolworth spricht Klartext

Weihnachten ist noch nicht vorbei und bis zu dem nächsten Fest sind es noch mehrere Monate. DER WESTEN hat bei Woolworth nachgefragt, was es mit dem Angebot auf sich hat. „Unsere Osterdeko wird üblicherweise ab Mitte Dezember in all unseren Stores angeboten. Da die Osterware im letzten Jahr zu dieser Zeit bereits stark nachgefragt wurde, haben wir uns erneut für die Auslieferung im Dezember entschieden“, erklärt ein Sprecher.

Weiter heißt es: „Unsere Kundschaft bevorzugt derzeit unsere Weihnachtsware, die Osterdeko landet aber auch schon jetzt in den Einkaufstüten. Es handelt sich aktuell um die ersten Lieferungen, weitere Osterware ist auf dem Weg und wird zeitnah in den Regalen ergänzt.“ So bleibt Enthusiasten genug Zeit, die Weihnachtsdeko wegzuräumen, um Platz für Neues zu schaffen.