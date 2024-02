Gelsenkirchen: Alarm an Schulen ++ Polizei evakuiert Schüler und Lehrer

Großeinsatz der Polizei Gelsenkirchen am Dienstagvormittag (20. Februar). Gegen 10 Uhr ist eine anonyme Drohung gegen die Schulen im Bereich der Mühlbachstraße, der Frankampstraße sowie der Oststraße (Leythe Grundschule und Gesamtschule Erle) eingegangen.

Kurz darauf rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen an, um die Bildungseinrichtungen zu durchsuchen. Dafür mussten alle Schüler und Lehrkräfte die die Schul-Gebäude verlassen. Zum genauen Inhalt der Drohung wollte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen wegen des laufenden Einsatzes am Mittag noch keine Angaben machen. Er versicherte aber im Gespräch mit DER WESTEN: „Wir nehmen entsprechende Drohungen von der ersten Sekunde an ernst.“

Gelsenkirchen: Schon wieder Alarm in Erle

Bei der Bedrohungslage werden Erinnerungen an den 3. Mai 2023 wach. Damals musste die Polizei wegen eines Amok-Alarms zur Gesamtschule Erle anrücken. Die Polizei erhielt seinerzeit über soziale Medien einen anonymen Hinweis, dass eine Person eine Amoktat angedroht haben soll.

Die Einsatzkräfte konnten bei der Durchsuchung des Gebäudes allerdings keinerlei verdächtige Entdeckungen machen. Zuvor hatte es bereits im Januar 2024 einen Amok-Alarm an der Evangelischen Gesamtschule in Gelsenkirchen-Bismarck gegeben. In diesem Fall gelang es der Polizei einen Verdächtigen zu ermitteln (mehr hier >>>).

Immer wieder Bedrohungslagen an Schulen

Nach Ausbruch des Kriegs im Gaza-Streifen kam es dann vermehrt zu Bombendrohungen an Schulen in der Bundesrepublik. Davon betroffen waren auch zahlreiche Bildungseinrichtungen in NRW (hier mehr Details >>>). Die Fälle hatten sich bislang nicht bestätigt. Wie ernst die Lage in Gelsenkirchen am Dienstag ist, wird sich im Laufe des Tages herauststellen.

