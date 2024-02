Gelsenkirchen: SEK-Einsatz ++ Beamte mit Gasmasken ++ Schwerer Verdacht

Spektakulärer Polizeieinsatz am Dienstagmorgen (20. Februar) in Gelsenkirchen. Wie die Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt, haben Spezialeinheiten gegen 6 Uhr mehrere Objekte in Gelsenkirchen gestürmt.

Dabei hat die Polizei Gelsenkirchen einen Mann und eine Frau ins Visier genommen. Beide wurden von den Elitepolizisten in ABC-Schutzanzügen überwältigt und festgenommen. Eine Hundertschaft der Polizei in Atemschutzmasken sicherte den Einsatz.

SEK-Einsatz in Gelsenkirchen. Foto: Justin Brosch

Gelsenkirchen: Schwerer Verdacht gegen Pärchen

Das mutmaßliche Pärchen steht nach Informationen von DER WESTEN im Verdacht, im Internet in großen Chemikalien bestellt zu haben. Nach Ansicht von Experten soll es möglich sein, daraus hochsensible Sprengstoffe oder Drogen herstellen zu können. Der Sprecher der Polizei Gelsenkirchen bestätigte, dass die beiden Tatverdächtigen im Verdacht stehen, gefährliche Substanzen unsachgemäß gelagert zu haben.

Um welche Substanzen es geht, ließ die Polizei Gelsenkirchen noch offen. „Die Maßnahmen in den Stadtteilen Erle und Resse dauern noch an“, so der Polizeisprecher gegen 9.15 Uhr. Nach Abschluss der Durchsuchungen soll es weitere Informationen geben – auch dazu, wie die Beamten den Tatverdächtigen auf die Spur gekommen sind.

Weil unklar war, auf was die Spezialeinheiten bei der Stürmung der Objekte stoßen werden und ob möglicherweise Gefahr für die Allgemeinheit bestehen könnte, waren auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts und Experten der Feuerwehr Dortmund und Köln („Analytische Taskforce) vor Ort.

Wir berichten weiter.