Gelsenkirchen: Bus-Fahrer verliert während Fahrt die Kontrolle – viele Verletzte

Bus-Unglück in Gelsenkirchen! Am Dienstagmittag ist ein Linienbus in der Altstadt plötzlich außer Kontrolle geraten und in einen Baum gekracht. Der Fahrer und weitere Fahrgäste wurden dabei verletzt.

Bei der Fahrt auf Abwegen hatte der Bus auch noch einen Stromkasten umgefahren und danach war die Ampelanlage an der Kreuzung Ringstraße und Hiberniastraße ausgefallen. In den nächsten Tagen werden Autofahrer in Gelsenkirchen deshalb mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen.

Gelsenkirchen: Bus auf Abwegen – mehrere Verletzte

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der Fahrer des Linienbusses gegen 12.55 Uhr von der Ringstraße aus nach rechts in die Hiberniastraße abbiegen, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Bus raste eine Böschung hinab, über einen Geh- und Radweg hinweg, nahm einen Stromkasten mit und krachte schlussendlich in einen Baum und einen Zaun.

Ein Radfahrer konnte laut der Polizei Gelsenkirchen noch ausweichen, ob er sich dennoch verletzt hatte, konnte ein Sprecher gegenüber DER WESTEN noch nicht klarstellen. Es sei von mehreren Verletzten die Rede, wie viele genau es waren, könnte der Sprecher nicht abschließend sagen. Der 48-jährige Fahrer sei schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zudem erlitten noch einige Passagiere Verletzungen, welchen Grades war ebenfalls unklar.

Schweres Bus-Unglück in Gelsenkirchen! Foto: Justin Brosch / ANC-NEWS

Ampelanlage kaputt – tagelange Einschränkungen erwartet

Da der Bus auch einen Stromkasten erwischt hatte, war die Ampelanlage an der Kreuzung Ring- und Hiberniastraße ausgefallen. Die Polizei übernahm daraufhin die Verkehrsregelung und sperrte die Hiberniastraße bis zum Zentralen Busbahnhof ZOB ab. Mittlerweile habe sie die Aufgaben an eine externe Firma weitergegeben, die nun auch den Bus bergen wird.

Mehr Meldungen:

Laut Informationen des Polizeisprechers könnte die Störung der Ampel mutmaßlich noch ein paar Tage andauern. Autofahrer sollten sich deshalb im Bereich der Kreuzung und der Wildenbruchstraße auf Verkehrsbehinderung einstellen.