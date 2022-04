Gelsenkirchen: Versuchte Tötung! 19-Jähriger überlebt Messerangriff nur knapp – Täter noch auf freiem Fuß

Clan-Kriminalität in Deutschland: Woher kommen die Clans und wie kriminell sind sie?

Gelsenkirchen. Versuchte Tötung in Gelsenkirchen! Und der Täter ist noch auf freiem Fuß...

In Gelsenkirchen ist ein Mann (19) am Montag (11. April) in Bulmke-Hüllen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Gelsenkirchen: Mann wird nach Streit mit Messer lebensgefährlich verletzt

Gegen 22 Uhr gerieten das 19-jährige Opfer und ein 21-Jähriger an der Hüller Straße in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der Gelsenkirchener plötzlich auf den Essener ein und verletzte ihn lebensgefährlich.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

Rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell besteht keine Lebensgefahr mehr.

In Gelsenkirchen stach ein Mann auf einen 19-Jährigen ein. Foto: imago / xFotostandxxK.xSchmittx

Der Tatverdächtige konnte flüchten. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte er noch nicht aufgespürt werden.

Gelsenkirchen: Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter

Vor Ort wurde das Messer gefunden und sichergestellt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

