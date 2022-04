Gelsenkirchen: Westring stundenlang gesperrt – jetzt gibt es Neuigkeiten

Gelsenkirchen. Aufatmen in Gelsenkirchen. Das heftige April-Wetter aus Regen und Wind hat am Donnerstag, 07.04., in Gelsenkirchen für eine heikle Lage gesorgt.

Weil eine meterhohe Werbetafel in Gelsenkirchen-Buer kurz vor dem Umsturz stand, sperrten Polizei und Feuerwehr am Vormittag den Nordring ab. Mittlerweile konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Gelsenkirchen: „Burger King“-Reklame kurz vor Umsturz – Polizei greift ein

Sturmtief „Nasim“ zog am Donnerstagmorgen durchs Ruhrgebiet und drohte in Gelsenkirchen für Probleme zu sorgen.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

Rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Denn im Nordring im Stadtteil Buer beschädigte der Sturm die Verankerung eines 15 Meter hohen Werbemastes von „Burger King“. Weil dieser umzustürzen drohte, waren Feuerwehr und Polizei seit 10.20 Uhr vor Ort im Einsatz und sperrten den betroffenen Bereich ab.

Gelsnekirchen: Der Nordring ist gesperrt! Eine Werbetafel droht auf die Fahrbahn zu krachen. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Gelsenkirchen: Sperrung wegen Werbetafel

Konkret war der Nordring zwischen dem Urban-von-Vorst-Weg und der Dorstener Straße in Richtung Gladbeck gesperrt – Autofahrer mussten mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen rechnen. Auch die benachbarte Waschstraße war dicht.

Die „Burger King“-Filiale selbst und eine angrenzenden Waschstraße mussten den Betrieb einstellen, konnten diesen jedoch teilweise wieder aufnehmen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen konnten den Werbemast provisorisch festmachen. Im weiteren Tagesverlauf konnte eine Fachfirma die die Absicherung zum Abschluss bringen. Seitdem konnte der Nordring wieder freigegeben werden. (kv)

