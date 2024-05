Gelsenkirchen: Brandanschlag auf Friedhof ++ Mann angezündet ++ Täter auf der Flucht

Erschreckende Attacke am späten Mittwochabend (15. Mai) in Gelsenkirchen. Dort haben ein oder mehrere Unbekannte einem Mann (51) auf dem ehemaligen Friedhof an der Mühlenstraße im Stadtteil Buer aufgelauert.

Der 51-Jährige wurde plötzlich mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen. Kurze Zeit später stand er in Flammen. Das Opfer riss sich die Kleider vom Leib und rannte um sein Leben.

Gelsenkirchen: Mann auf Friedhof angezündet

Es geschah zwischen 23 und 23.15 Uhr. Ganz genau kann es das Opfer des Hinterhalts es nicht mehr rekonstruieren. Der 51-Jährige steuerte die Wohnung eines Bekannten an der Königgrätzer Straße an. Hier fand das Brandopfer Unterschlupf.

Der erschrockene Bekannte wählte sofort den Notruf und kümmerte sich um den 51-Jährigen. Rettungskräfte rückten schließlich an und brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Dort wurden die Brandverletzungen stationär behandelt.

Polizei macht Entdeckung am Tatort

Die gute Nachricht: Nach Angaben der Polizei Gelsenkirchen schwebt der Mann nicht in Lebensgefahr. Nun haben die Beamten die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Sie kehrten zum Tatort zurück. Dort fanden sie die Kleidungsstücke, die sich der 51-Jährige in Panik vom Leib gerissen hatten.

Dabei stießen die Einsatzkräfte auf Hinweise, dass das Brandopfer womöglich Drogen genommen haben könnte. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen der Tat. Hast du etwas gesehen oder kannst Angaben zu der Attacke machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Nummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.