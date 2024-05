Gelsenkirchen: Radfahrer fast tot gefahren! Polizei sucht jetzt DIESE Zeugin

Am Montagabend (6. Mai) kam es in Gelsenkirchen-Schalke zu einem tragischen Verkehrsunfall mit schweren Folgen. Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto schwebt ein junger Fahrradfahrer in Lebensgefahr. Die Polizei bittet um Unterstützung bei den Ermittlungen.

+++ A1 im Ruhrgebiet: Heftiger Crash auf Autobahn! Zwei Verletzte – Vollsperrung bis Mittwoch +++

Gelsenkirchen: Tragischer Unfall mit Folgen

Etwa gegen 21.30 Uhr überquerte der 29-jährige Mann auf seinem Fahrrad die Overwegstraße in Richtung Bismarck. Laut mehreren Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, überquerte der aus Gelsenkirchen stammende Fahrradfahrer die Straße jedoch bei Rotlicht.

Gleichzeitig fuhr ein Autofahrer auf der Overwegstraße in Richtung Horst und knallte genau in den jungen Mann hinein. Die Wege hatten sich so schnell gekreuzt, dass der 45-jährige Mann nicht mehr reagieren konnte, um den Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden. In der Folge prallte der Radfahrer auf die Straße, verletzte sich dabei lebensgefährlich.

Der 29-jährige Mann wurde sofort in das örtliche Krankenhaus geliefert. Sein aktueller Zustand ist nicht bekannt.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Polizei Gelsenkirchen konnte durch Zeugenaussagen ermitteln, dass sich eine weitere noch unbekannte Zeugin vor Ort befunden hat. Es wird vermutet, dass diese den Unfall genau verfolgen konnte und wichtige Hinweise liefern kann.

Gelsenkirchen: Unfall-Zeugin dringend gesucht!

Anscheinend entfernte sich die Zeugen von dem Unfallort, bevor die alarmierte Polizei Gelsenkirchen eintreffen konnte. Es wird vermutet, dass sie wichtige Hinweise zu dem Fall liefern kann. Die lokale Polizei ist überzeugt, dass die Zeugenaussage essenziell ist für die Aufklärung des Unfalls, sucht die Frau deshalb.

Mehr Themen:

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Frau, sich zu melden, um eine Aussage zu machen. Das für den Fall zuständige Verkehrskommissariat ist unter der Rufnummer 0209 365 6222 zu erreichen. Alternativ kann man sich auch bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 melden.