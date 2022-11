Gelsenkirchen: Flammen im Krankenzimmer – Feuerwehr muss Klinik teilweise evakuieren

Feuerwehr-Einsatz kurz vor Mitternacht in Gelsenkirchen!

Am Montag (14. November) gegen 23.55 Uhr schlug eine Brandmeldeanlage in den Evangelischen Kliniken in Gelsenkirchen an. Gleichzeitig erhielt die Feuerwehr mehrere Anrufe von Augenzeugen, die von einem Brandereignis im Erdgeschoss berichteten.

Gelsenkirchen: Feuer in Krankenzimmer – Vollalarm!

Sofort wurde Vollalarm für die gesamte Freiwillige Feuerwehr ausgelöst. Wie die Einsatzkräfte später mitteilten, sei in einem Patientenzimmer ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr handelte sofort – und evakuierte den gesamten betroffenen Bereich der Klinikstation.

Feuer in den Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen. Foto: WTVnews

Insgesamt 37 Personen mussten den Gebäudebereich verlassen. Sowohl Pfleger als auch Patienten der Evangelischen Kliniken waren betroffen. Glücklicherweise musste jedoch keiner in der kalten Novembernacht vor die Tür – die verlegten Patienten konnten in einem sicheren Abschnitt des Krankenhauses weiter versorgt werden.

Gelsenkirchen: Evakuierung in Klinikum – Kripo ermittelt

Die Brandbekämpfungsmaßnahmen dauerten rund eine Stunde. Dann war das Feuer unter Kontrolle. Parallel leiteten die Retter auch direkt entsprechende Lüftungsmaßnahmen ein, um das betroffene Patientenzimmer von gefährlichen Rauchgasen zu befreien.

Was genau das Feuer ausgelöst hat, ist allerdings noch komplett unklar. Nach Informationen von DER WESTEN soll ein Krankenbett gebrannt haben. Was die genaue Ursache angeht, tappen die Ermittler jedoch im Dunkeln. Die Kriminalpolizei soll den Sachverhalt nun genauer unter die Lupe nehmen.