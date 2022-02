Gelsenkirchen: Wohnung in Flammen ++ Verzweifelter Mann springt aus Fenster ++ Hund schwerverletzt

Gelsenkirchen. Dramatischer Brand am Sonntagabend in Gelsenkirchen. Gegen 17.10 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus an der Schalker Straße ein Feuer ausgebrochen.

Um sich vor dem bedrohlich näher rückenden Feuer zu retten, sprang ein Anwohner (57) aus Gelsenkirchen aus einem Fenster seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gelsenkirchen: Feuer-Drama! Mann springt aus dem Fenster

Die Einsatzkräfte und ein Notarzt behandelten den 57-Jährigen vor Ort, ehe er in ein Krankenhaus transportiert werden konnte. Seine schweren Verletzungen soll sich der Gelsenkirchener beim Sprung und nicht durch die Flammen zugezogen haben.

Zunächst hieß es außerdem, bei dem Wohnungsbrand sei ein Hund verstorben. Ein Polizeisprecher verneinte dies allerdings und sagte, der Hund sei am Leben, aber schwerverletzt. Bilder zeigen, wie die Feuerwehr den Vierbeiner mit Sauerstoff versorgt.

Gelsenkirchen: Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand aus. Foto: Justin Brosch

Gelsenkirchen: Zwei Mädchen beobachten springenden Mann

Zwei weitere Mieter wurde vor Ort wegen einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt. Ins Krankenhaus wollten beide allerdings nicht.

Ebenfalls kümmerten sich die Einsatzkräfte um zwei Mädchen und ihre Mutter (42), die beobachtet hatten, wie der Mann aus dem Fenster sprang. Sie erlitten einen Schock und gingen nach ihrer Erstversorgung selbstständig zu einem Arzt.

Neben dem menschlichen Leid habe der Wohnungsbrand in Gelsenkirchen laut Polizei einen hohen Sachschaden verursacht. Genau beziffert ist der allerdings noch nicht.

Fraglich ist ebenfalls, ob der Mieter in seine Wohnung zurückkehren kann. Das Wohnzimmer brannte komplett aus.

Immerhin: Bis auf die Brandwohnung hatten die Flammen nichts weiter in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt jetzt, wieso das Feuer in der Wohnung ausgebrochen ist. (vh)

